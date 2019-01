Netflix alerta sobre el peligro del 'Bird Box Challenge', el nuevo reto viral basado en la película de 'A Ciegas'

La película protagonizada por Sandra Bullock, A Ciegas (Bird Box), ha sido uno de los mayores éxitos de Netflix durante los últimos días. Pero no sólo ha batido un récord histórico en la plataforma con más de 45 millones de visualizaciones, durante su primera semana, sino que también ha generado el Bird Box Challenge, un nuevo reto viral en el que ha tenido que entrar la propia compañía.

Y es que Netflix ha avisado del peligro que supone emular a Bullock en la vida real, que no es otro que hacer vida normal pero con los ojos vendados. Es decir, subir escaleras, ir por la calle y hasta cocinar a ciegas.

Ante esto, la compañía ha tenido que entrar en juego, alertando sobre los riesgos que supone este nuevo reto viral.

"Es increíble que tengamos que decir esto, pero, por favor, no se hagan daño con el reto de 'A ciegas'(#BirdBoxChallenge). No sabemos cómo arrancó todo esto y agradecemos el cariño, pero nosotros solo tenemos un deseo para este 2019 y es que no termines en el hospital por culpa de los memes".

Can’t believe I have to say this, but: PLEASE DO NOT HURT YOURSELVES WITH THIS BIRD BOX CHALLENGE. We don’t know how this started, and we appreciate the love, but Boy and Girl have just one wish for 2019 and it is that you not end up in the hospital due to memes.