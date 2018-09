El día que mi hijo se manifestó contra mi teléfono móvil

Quizás no fue más que otra maniobra de sus padres para que el niño los dejase un rato más ante sus teléfonos inteligentes -quizás no- pero aquel día Emil Rustige consiguió que sus padres siguiesen mirando sus teléfonos y publicasen un evento en la red social Facebook: su deseo de hacer una manifestación de niños contra el uso que muchos padres hacen de sus móviles cuando están con ellos.

Y así fue como sus padres lanzaron el 19 de agosto la publicación en sus perfiles personales con la convocatoria para el sábado 8 de septiembre a las 11.00 h en las calles del popular barriode Sankt Pauli en Hamburgo además de una frase: "Mein Sohn Emil geht auf die Straße!" (Mi hijo tomará la calle)

Los días posteriores a la publicación del evento fueron un ir y venir de preguntas y respuestas para conocer más acerca de la manifestación, de muestras de apoyo de padres e hijos a través de sus comentarios y de periodistas tratando de conseguir un entrevista con el pequeño Emil sumido en un mar de emociones.

Las horas previas no quedaron exentas de agitación, nerviosismo y responsabilidad ante un acto que él había organizado con lo que el joven Emil centró todos sus esfuerzos en lograr que su reivindicación se pareciese al máximo a la que había visto hacer a los mayores con lo que no dejó de preparar sus propios carteles y pensar qué lemas emplearía durante su toma de las calles de Hamburgo.

"Wir sind laut weil ihr nur auf's Handy shaut" (Hacemos ruido porque solo estás mirando el móvil) | "Kind da = Handy weg" (Niño aquí = Móvil fuera)

Y, por fin, llegó el gran día y aunque Emil y sus padres no consiguieron los 200 participantes que se habían propuesto no quedaron muy lejos de sus previsiones y algo más de 150 personas participaron y se hicieron eco de las demandas y proclamas de Emil y sus jóvenes camaradas: "¡Modo vuelo activado, ahora es mi turno!"

Die wohl ungewöhnlichste Demo seit langem: der 7 jährige Emil ermahnt die Erwachsenen in Gegenwart von Kindern das Handy wegzulegen. Mehr dazu in der @VollenKanne im @ZDF am Montag um 9 Uhr und heute Abend in den @Logo Nachrichten im @kika pic.twitter.com/dT7bJ9uihw

Para Emil acudir a una manifestación no era algo nuevo dado que en el pasado mes de mayo acudió con algunos familiares a una concentración antifascista y quedó impresionado al ver como su tía tomaba el megáfono y lanzaba consignas contra grupos nazis. De ahí surgió su inspiración.

Pero faltaba el motivo, así que pocas semanas más tarde viajaba con su padre en el metro y observó que todos los adultos viajaban absortos ante sus teléfonos móviles, incluso su padre, que no escuchó como su hijo le pedía atención en un momento dado del trayecto. Al llegar a casa Emil lo contó a su madre y pidió salir a la calle para pedir que papás y mamás dejen a un lado sus smartphones y atiendan de forma efectiva a sus hijos.

Un reciente estudio presentado por los investigadores Brandon T. McDaniel de la Universidad Estatal de Illinois,y Jenny S. Radesky, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Michigan en la revista "Pediatric Research" concluye que el uso abusivo de la tecnología durante las actividades propias de la familia puede influir en las relaciones futuras con los hijos y llevar a los más pequeños a mostrar de forma más marcada hiperactividad, frustración, mal humor y comportamientos anormales dado el daño emocional que se inflinge a los hijos cuando se mira de forma constante el móvil.

Mother's excessive use of mobile devices is increasing behavioural problems in children according to new research https://t.co/YnkAw2ak11#esafety#technoference