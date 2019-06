Infiltrada en un grupo de WhatsApp de madres: la increíble historia de una joven que se ha vuelto viral

Historias de WhatsApp hay a patadas. Pero si nos encontramos con una en la que mezclamos: grupo de madres, organización del regalo para una profesora y una infiltración... nada puede salir mal. Al menos, si hablamos en el sentido más estrictamente viral.

La anécdota ha sido compartida por Marina en su cuenta de Twitter y seguida por miles de usuarios durante días. En concreto, el primer tuit de su hilo cuenta con más de 300 respuestas, más de 18.000 retuits y casi 44.000 'me gusta'.

Todo comenzó cuando la joven fue agregada por error a un grupo de WhatsApp bajo el título: Regalo Rosa. Un grupo de doce madres estaban organizando el regalo que le iban a dar a la maestra de sus hijos al finalizar el curso, que iba a ser el último.

Un succionador de puntos negros para una profesora, ¿qué podría salir mal?

Lejos de asumir la equivocación y abandonar el grupo cual Homer entre los abetos, Marina decidió seguir el juego y hasta proponer algún que otro regalo que... bueno, digamos, que no fue bien acogido por el resto de madres.

Tazas, cuadros, joyas, un trofeo a la mejor maestra... no había consenso en el grupo. Mientras tanto, la joven seguía proponiendo algunos regalos aunque con éxito nulo.

"¿Me estarán contando para el bote? Desde luego soy la que más está participando", dice Marina, quien en un momento dado se atreve a proponer unos vinos junto al resto de madres el día en el que vayan a comprar el regalo.

Lo cierto es que en el grupo, el resto de mujeres empieza a ignorar a nuestra joven protagonista. Todas, excepto Eliana.

Mientras la amistad de Eliana y Marina empieza a cocinarse a fuego lento, la joven continua insistiendo en el mejor regalo posible para Rosa: el succionador de puntos negros.

Mientras tanto, todos los seguidores a esta historia seguían pidiendo más capítulos, sedientos de novedades. Pero Marina se veía obligada a calmar las aguas, ya que las madres no hablaban tanto en el grupo de WhatsApp como ella.

"Os juro que yo seguiría actualizando pero es que estas muchachas no están ni la mitad de implicadas que yo en el regalo de Rosa y no me contestan, pero no os preocupéis, en cuanto tenga contenido lo subo. Yo seguiré luchando por un buen regalo para Rosa", esceibe en tuit. Todo incluso bajo el hashtag LuchaxRosa.

La madre de... ?

Incluso, en un momento dado, Eliana -con quien, recordemos, estaba empezando una bonita amistad- le pregunta por su hijo o hija.

Y llegó la amistad

Finalmente, Eliana abre una conversación privada con Marina. Y llegó la amistad. Ambas comienzan a hablar de muy buen rollo (todo sea dicho) del regalo para Rosa y de cómo en el otro grupo no se ponen de acuerdo.

ELIARINA ES REAL❤ Mira yo no puedo más, esta mujer es mi media naranja, sin ella nada de esto habría sido posible.Va a doler el momento de decirle la verdad :(#LuchaxRosapic.twitter.com/aZjdvoDWWF — 𝑆𝑤𝑒𝑒𝑡 𝑏𝑢𝑡 𝑃𝑠𝑦𝑐𝘩𝑜 🥀 (@MarinaGuirval) 24 de mayo de 2019

Su relación se afianza tanto que ambas empiezan a proponer lo mismo por el grupo de madres. Pero llega un momento en el que Marina se ve obligada a ser sincera con Eliana.

Creo que mañana voy a decirle la verdad a Eliana y pedirle que sea mi cómplice. Uff no sé ni por dónde empezar...#LuchaxRosapic.twitter.com/du3DQP1n0Y — 𝑆𝑤𝑒𝑒𝑡 𝑏𝑢𝑡 𝑃𝑠𝑦𝑐𝘩𝑜 🥀 (@MarinaGuirval) 26 de mayo de 2019

"Estoy en cho"

Y finalmente, Marina acaba contándole toda la verdad a la inocente madre que se "queda en cho".

PARTE 2En los audios básicamente digo que se lo mando para que vea que soy una chica y que hagamos videlloamada para explicarle todo bien#LuchaxRosapic.twitter.com/uIouXhghml — 𝑆𝑤𝑒𝑒𝑡 𝑏𝑢𝑡 𝑃𝑠𝑦𝑐𝘩𝑜 🥀 (@MarinaGuirval) 26 de mayo de 2019

Sin final feliz...

Pero no todas las historias tienen un final feliz y esta es una de ellas. Eliana acaba desconfiando tanto de Marina que le acaba bloqueando y eliminándola del grupo de madres.