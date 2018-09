La desgarradora imagen que ha recaudado 60.000 € tras viralizarse en Twitter

De nuevo los corazones han necesitado de una llama que los encendiera de forma colectiva: las imágenes de un niño llorando desconsolado ante el cadáver su padre momentos antes de ser incinerado y que horas más tarde, la misma persona que había captado el instante, el periodista Shiv Sunny, publicase éstas en su perfil social de Twitter.

The boy walked up to his father's body at a crematorium, moved the sheet from the face, held the cheeks with both hands, just said 'papa' & began sobbing.The man was yet another poor labourer who died in a Delhi sewer on Friday. Family did not have money even for cremating him. pic.twitter.com/4nOWD9Aial