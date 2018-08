¿Pasarán al olvido los tuits del cambio de hora?

Hoy la red social Twitter y España entera se despertaba con la noticia de que el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, propondrá de manera formal la eliminación del cambio horario al haber tenido un 80% de votos a favor en una encuesta a casi cinco millones de europeos.

Ante tal noticia no ha tardado en saltar en la red social del "pajarito" el hashtag: #CambioDehora y algo de zozobra y preocupación entre los tuiteros patrios.

Y esta desazón que muchos tuiteros han venido expresando desde que se ha conocido la noticia tiene su lógica ya que el cambio de hora provocaba algo a lo que es muy dada la red Twitter: "Dos días de la Marmota por el precio de uno", ya que todos los años se repetían -y por partida doble en el mismo año- las mismas ideas, ocurrencias y tuits tanto del lado "Fanáticos del cambio horario"...

...como de los más fervientes detractores:

Lo que sí que tenían esas jornadas de último fin de semana de marzo o de octubre en Twitter era un aroma a clásico con matices de naftalina al abrir la carpeta de los "Tuits para el cambio de hora"

Uno de los más repetidos es, sin lugar a dudas, el del reloj del coche y la pereza -o falta de conocimiento- que ha provocado año tras año el cambiar la hora en el dichoso utilitario o en el horno de casa o en el microondas...

Y hablando de coches, otro clásico de las noches del cambio de horario.

Los estereotipos'made in Spain' tampoco se han quedado fuera del ingenio tuitero durante retraso o adelanto de hora.

¿Y quién no recuerda haber leído un chiste parecido a este en esas noches de sueños inquietos?

Y es que el tema de la fiesta y tener una hora más o menos siempre ha sido un medio más que recurrente para bien...

..o menos bien.

Aunque también los haya con poco o nada que celebrar.

Otro clásico de los tuits del "cambio horario" ha sido siempre el sustituir los archiconocidos relojes apuntando a las 2 y las 3, por imágenes más ingeniosas.

Del que estamos seguros que difícilmente saldrán nuevos chistes relacionándolo con el cambio horario será de Mariano Rajoyque también fue diana de algún que otro tuit trasnochado.

Las horas de sueño no podían faltar a su cita con este recopilatorio de tuits...

...ni tampoco la clásica excusa del lunes en el trabajo.

Aunque, como en todo, no siempre llueve al gusto de todos los tuiteros.

Una de las mayores problemáticas que ha generado siempre el cambio de hora es el conocido como reloj biológico y ante el debate, el salero de los tuiteros.

Me da miedo que el cambio de hora me modifique el reloj biológico y mañana me gusten los Gemeliers, el electrolatino y me ponga una gorra !