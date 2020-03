Hasta el BOE reconoce que las últimas medidas del Gobierno son un "caos".

Muchos se acostaron esta noche sin conocer aún si podrían trabajar o no este lunes, a la espera de que el Gobierno publicara el BOE qué actividades son consideradas esenciales y cuáles no. Esto ha generado un gran caos que ha quedado plasmado en el BOE. Aunque se trata de una errata, muchos usuarios en las redes creen que el subconsciente ha delatado a Pedro Sánchez y a su gobierno de coalición.

Este es el epígrafe del Real Decreto, publicado este domingo por la noche, en el que se puede leer "las adaptaciones que en su caos puedan acordarse", una errata, en vez de haber escrito"en su caso". "Las que trabajan como abogados, procuradores, graduados sociales, traductores, intérpretes y psicólogos y que asistan a las actuaciones procesales no suspendidas por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y, de esta manera, cumplan con los servicios esenciales fijados consensuadamente por el Ministerio de Justicia, Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y las Comunidades Autónomas con competencias en la materia y plasmados en la Resolución del Secretario de Estado de Justicia de fecha 14 de marzo de 2020, y las adaptaciones que en su caos puedan acordarse".

Aunque ha sido un acto involuntario, la palabra "caos" definiría a la perfecciónlas últimas medidas del Gobierno que se están tomando de forma improvisada y con prisas, sin tener ningún parámetro a seguir.

Al menos, está es la opinión de muchos usuarios en las redes sociales que han hecho comentarios como estos: "El BOE confiesa con una errata involuntaria el "caos" que desborda a Sánchez ", "BOE: La errata profética del Real Decreto del Gobierno dice que el estado de alarma podrá "adaptarse al caos", "Caos es poco, anuncia las medidas en fin de semana, el BOE lo saca hoy día laborable , las empresas en vilo esperando y no se aclara ni dios, son unos inoperantes q no saben por dónde van , más burros no pueden ser y cómo no, continúan improvisando sobre la marcha", "Esto es un caos. Ponemos “caos” ? No hay huevos! Que no hay huevos?? Si esto no se lo lee nadie.." o "Bueno por fin el gobierno reconoce que hay "caos" en el país".

O estos otros: "A los autónomos: Ante el caos producido, es recomendable llevar el BOE encima (no es broma) de camino al lugar de trabajo y señalar el apartado que nos concierne (tampoco es broma) También es recomendable llevar un documento que acredite que lo somos", "La traición del subconsciente . Un decreto en el BOE con retraso, improvisado y con erratas. “...que en su CAOS..”, en vez de “que en su CASO...”, "EL BOE está tan claro como las respuestas de esta mañana en la rueda de prensa de María Jesús Montero.... ¡Es tan genérico que cada uno puede interpretar lo que quiere! ... veo caos y multas injustas" o "¿Pero como pueden publicar un BOE a estas horas y tan mal redactado? No pueden poner un parrafito en el que digan que las empresas deben tener un mínimo de personal si lo desean... Impresionante el caos".

