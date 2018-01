Trías se presenta ante el juez como víctima de una cacería mediática y niega su fortuna 'offshore'

"Todo esto me ha perjudicado de una forma tremenda". Así ha definido el exalcalde de Barcelona Xavier Trías el efecto que tuvieron sobre su reputación las informaciones publicadas en 2014 por el diario El Mundo que le situaban como supuesto poseedor de una fortuna en paraísos fiscales. A juicio del político convergente y de su letrado, esas noticias formaron parte de una cacería mediática orquestada desde el Ministerio del Interior contra la antigua Convergència Democrática de Cataluña.

Trías ha realizado estas declaraciones ante el juez dentro de un juicio en el que se han sentado en el banquillo Esteban Urreiztieta, Eduardo Inda y Fernando Lázaro. Los tres, acusados de un presunto delito de calumnias.

El político se había querellado contra los autores de estos artículos por difundir dos informaciones -que considera falsas- relacionadas con la investigación policial de un movimiento de 12,9 millones de euros de una cuenta bancaria en Suiza a otra de Andorra, que supuestamente estaría relacionado con el exalcalde de Barcelona.

Durante el interrogatorio, el jefe de Investigación de El Mundo, Esteban Urreiztieta, ha asegurado que las noticias elaboradas por la terna de periodistas estaban respaldadas por el testimonio de varias fuentes, algunas "del más alto nivel" dentro del Ministerio del Interior.

El exjefede la UDEF el comisario Manuel Vázquez, ha reconocido en su comparecencia como testigo que el 27 de octubre de 2014 -un día antes de que se difundiera la primera noticia- recibió un informe desde la Dirección Adjunta Operativa de la Policía Nacional, elaborado a partir del testimonio de un confidente, en el que se reflejaba el movimiento bancario detrás del que podría estar Trías. La UDEF le concedió credibilidad, entre otras cosas, por la relación familiar que une al político con el país helvético. No obstante, la Fiscalía archivó la causa en noviembre de ese año.

Se da la circunstancia que desde el momento en el que Trías interpuso la querella hasta la celebración del juicio se han difundido informaciones que revelan que la familia del político poseía en Suiza un fideicomiso. El convergente ha negado tener conocimiento de la existencia de este trust, así como de quién ha efectuado las últimas gestiones sobre esta entidad, registradas en 2013.

En su declaración como testigo, ha afirmado que ha realizado diferentes movimientos para obtener de las entidades bancarias y suizas los certificados que le permitan probar que no tiene ninguna cuenta en estos países. Sin embargo, la acusación no los ha aportado como prueba porque todavía no ha tenido éxito en sus gestiones.

Campaña mediática

Trías ha insinuado que este tipo de noticias pretendían dañar su reputación pocos meses antes de los comicios municipales y autonómicos de mayo de 2015. “Esto pasó en un momento muy complejo, antes de las elecciones municipales, en las que intentaban perjudicarme (…). Y me ha perjudicado de una manera tremenda esto”, ha añadido.

Frente a las críticas de la acusación sobre la falta de consistencia de las noticias publicadas por El Mundo, Urreiztieta ha incidido en que “varias fuentes otorgaron absoluta veracidad” a la información sobre la investigación policial y ha recordado que el propio exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, y el exdirector adjunto Operativo de la Policía Nacional Eugenio Pino reconocieron públicamente la existencia de estas pesquisas.

Sobre las insinuaciones de la defensa, que trataban de relacionar estos artículos con la supuesta campaña contra los políticos independentistas orquestada en el Ministerio del Interior, Urreztieta ha asegurado: “Los responsables políticos no querían que se publicaran. Querían que se mantuvieran en secreto”.