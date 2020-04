La editora de 'El Mundo' plantea un tijeretazo del 30% en 'Marca' y de hasta el 100% en su cuartel general

Los trabajadores de Unidad Editorial -dueña de El Mundo, Marca y Expansión- se preparan para sufrir un nuevo ajuste en sus retribuciones, aunque en esta ocasión parece que será temporal. Los representantes de la compañía y los de sus empleados negocian desde hace varios días las condiciones del Expediente de Regulación Temporal del Empleo (ERTE) que se aplicará en las empresas del grupo durante los próximos cuatro meses, en principio, hasta mediados de septiembre.

La razón que justifica este tijeretazo es la caída de los ingresos que se ha registrado tras la declaración del estado de alarma.

Fuentes del diario Marca explican que la compañía les ha propuesto un ERTE de reducción del 30% de su jornada laboral durante mayo y junio; y del 25% en julio y agosto. Sus trabajadores cobrarán durante ese tiempo el 70% de la empresa y el 30% de los máximos del Estado para estos casos.

Durante las reuniones que han mantenido con la compañía, se ha transmitido a los representantes sindicales que la intención es aplicar un recorte similar a todas las cabeceras del grupo, si bien en El Mundo y en Expansión las negociaciones no están avanzadas. En la revista Yo Dona, el ERTE será del 100%.

No obstante, hay que tener en cuenta que la situación de Marca es diferente a la de los otros dos periódicos, dado que el periódico deportivo se ha visto especialmente afectada por la paralización de todas las competiciones, lo que ha reducido la carga de trabajo durante las últimas semanas. En el caso de El Mundo, ha sucedido lo contrario, dado que la crisis del coronavirus ha obligado a redoblar esfuerzos, añaden otras fuentes del grupo.

Duro recorte en el corporativo

Los recortes también afectarán al área corporativa, donde se emplean alrededor de 450 personas en la madrileña Avenida de San Luis. Allí, se ha planteado un ERTE del 100% de la jornada a 45 trabajadores -muchos, del departamento comercial-, del 70% a 47; del 50% a 2; del 40% a 210; del 30% a 99 y del 25% a 52.

El tiempo de duración se prevé que sea el mismo, es decir, durante todo el verano y hasta que arranque el 'nuevo curso', aunque existen pocas certezas sobre el comportamiento del mercado publicitario durante la época de recesión económica que se atisba en el horizonte cercano.

Tampoco existe la seguridad de que no se adopten recortes con posterioridad. De hecho, la empresa ha trasladado al Comité de Marca que no garantiza que no se produzcan despidos a la conclusión del ERTE.

Descenso del mercado

Hay que recordar que, según la consultora Infoadex, la inversión de los anunciantes en el primer trimestre del año cayó el 10,2% en el global de los medios de comunicación y el 26,2% en los diarios. En marzo, el mes en el que se inició el confinamiento domiciliario, el desplome de los periódicos fue del 48,2%, frente al 15,8% de las revistas y el 43,5% de los dominicales.

Durante las últimas semanas, han sido varios grupos de medios de comunicación los que han planteado ERTEs para tratar de paliar las consecuencias que ha generado en su negocio la pandemia de Covid-19. Entre ellos, se encuentran Vocento, Editorial Prensa Ibérica, Joly, Henneo, Godó y Prisa.