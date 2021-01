Telefónica rechaza una primera oferta de Vivendi para comprar su parte en Prisa

La operación de entrada de Vivendi en el Grupo Prisa estuvo acompañada de una propuesta que pudo culminar con la salida de su accionariado de Telefónica, una de las empresas que entró en la compañía editora de El País y la Cadena SER durante su rescate financiero, en 2012.

La operadora presidida por José María Álvarez-Pallete recibió una propuesta de la multinacional francesa para deshacerse de su participación, que actualmente asciende al 9,4% del capital.

Telefónica no aceptó la oferta, pese a que su participación en Prisa está considerada, desde mediados de 2017, como un 'activo no estratégico disponible para la venta'. La razón es que consideraban que el montante de la operación no le permitiría rentabilizar la inversión que ha realizado en el grupo de los Polanco durante los últimos años, tal y como han explicado a Vozpópuli fuentes conocedoras de este movimiento.

Hay que recordar que Telefónica adquirió, en 2012, bonos convertibles de Prisa por un montante de cien millones de euros. Dos años, después, reconoció una participación del 5,2%, cuando la acción valía 5,7 euros.

Su porcentaje llegó a ascender al 13% en 2016, pero disminuyó hasta el 9,4% tras las dos ampliaciones de capital de 2018 y 2019, dado que no participó al 100% en las mismas.

Nuevo ciclo

La posición de Telefónica en Prisa ha cambiado sustancialmente en las últimas semanas y, de hecho, su voto fue decisivo para posibilitar el cese de Javier Monzón como presidente.

Hasta el pasado diciembre, Telefónica se había abstenido de participar en la guerra accionarial que encabezaba el fondo de inversión Amber Capital, que trataba de mermar el poder que -consideraba- había adquirido Santander (4,1%) en la dueña de Santillana.

Pero la operadora de telecomunicaciones cambió de parecer al considerar que Monzón no estaba respetando los intereses de todos los accionistas por igual, de ahí que votara a favor de su cese.

Actualmente, Telefónica, Amber Capital y Vivendi suman casi el 50% de las acciones del grupo y tienen la capacidad de dirigir su rumbo sin excesiva oposición. Eso garantiza que Joseph Oughourlian -dueño de Amber- se mantenga como presidente de forma indefinida.

Vivendi expuso tras su entrada en la compañía que se encuentra cómoda con el 10% de las acciones, que adquirió, en buena parte, tras la salida de HSBC del grupo. Sin embargo, la compañía francesa pretende crecer en Prisa, lo que podría llevar a algunos de los varios fondos de inversión que están presentes en su accionariado a desprenderse de sus acciones.

El principal impedimento de estas posibles operaciones sería el bajo precio de los títulos de Prisa, que actualmente cotiza en el parqué madrileño a un euro, tras haberse depreciado el 30% durante el último año.