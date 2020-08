Por qué el culebrón turco 'Mujer' tiene enganchada a media España

Dos hermanas enamoradas del mismo hombre. Un crimen. Un engaño. Un viaje al pasado. Y penurias de una madre viuda con dos hijos a los que alimentar sin tener dinero para ello. Estos son los ingredientes de Mujer, la serie turca que emite Antena 3 y que tiene encandilados a miles y miles de espectadores. Es la sensación televisiva del verano.

En puridad, Mujer no es más que un melodrama del montón. El típico culebrón que narra las ancestrales disputas de las familias, donde sobresale una víctima propiciatoria, la buena de la serie, que padece las maldades de su contrincante. Los problemas no dejan de crecer en cada uno de los múltiples giros ideados por unos guionistas que conocen los secretos del oficio. Por supuesto, cada capítulo termina en alto, para que los televidentes se queden con la miel en los labios esperando hasta la próxima entrega. Y el dramatismo de la historia se alimenta con esa música innecesaria y tan habitual en este género.

En suma, nada nuevo en la pantalla. Pero esta telenovela de lágrima fácil triunfa. Además de arrasar en España, donde ha provocado el milagro de que Antena 3 arrebate el liderazgo nocturno a Telecinco, esta serie turca se está emitiendo en sesenta países. El fenómeno parece imparable. Es como si una de las mil y una series vespertinas que emite TVE hubiera traspasado fronteras de medio mundo. ¿Por qué Mujer triunfa a semejante nivel?

Quizás el motivo principal del éxito de la serie es que está protagonizada porla madre dolienteBahar, su perversa hermana, Sirin, y la madre de ambas. Sin duda, el argumento, ya comentado, tiene bastante fuerza, si bien no es original, ya que Mujer es una adaptación de la japonesa Woman: my life for my children.

Además, no puede perderse de vista que en los últimos años Turquía se ha convertido en el segundo país del mundo que exporta más series allende sus fronteras. Ya no podemos hablar de culebrón venezolano, sino de culebrón turco. Por algo será más allá de por la globalización cultural en estos tiempos frenéticos. Quiero decir que en el país otomano saben lo que hacen en este género.