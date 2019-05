RTVE pagó más de dos millones de euros por emitir la final de la Copa del Rey

El coste que supuso para Radiotelevisión Española la adquisición de los derechos audiovisuales de la final de la Copa del Rey fue superior a los dos millones de euros. La televisión pública se impuso a Atresmedia, Mediaset y Mediapro en la puja convocada por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), que acabó en los tribunales después de que la empresa capitaneada por Jaume Roures presentara una denuncia por haber sido excluida del procedimiento, por no cumplir -según Luis Rubiales- las exigencias de transparencia de la Federación.

El partido enfrentó al F.C. Barcelona y al Valencia C.F., y registró una cuota de pantalla del 44%, es decir, muy superior a la de la competencia. Sin embargo, parece que no servirá a La 1 para cerrar el mes con más del 10% de share.

Fuentes que participaron en la puja han explicado a Vozpópuli que en el procedimiento hubo dos rondas; y que RTVE se impuso con una oferta que fue de más de dos millones de euros. En anteriores ocasiones, las televisiones privadas habían apostado con más fuerza por este partido, sin embargo, en esta ocasión, con la audiencia de mayo decidida en favor de Telecinco, su 'ímpetu' fue menor.

La inversión realizada por RTVE no excede, ni mucho menos, a la que suele ser habitual para adquirir este tipo de derechos deportivos. Algunos datos de referencia, en este sentido, pueden obtenerse de los informes de la Inspección General de la Administración del Estado que han trascendido en los últimos años, relacionados con la gestión de la corporación. Sin ir más lejos, en 2014, el coste total de la adquisición y producción de la final de la Copa del Rey ascendió a 4,78 millones de euros; y el de la ida y vuelta de la Supercopa de España, a 4,6 millones. Ese año, RTVE invirtió 45,4 millones en retransmitir la Liga de Campeones y la Supercopa de Europa de Fútbol.

Sea como fuere, esta decisión se ha tomado apenas si unos días después de que el director general corporativo de RTVE, Federico Montero, enviara una carta a los directivos de la corporación para que aminoraran en lo posible su gasto en "viajes y desplazamientos, transporte, energía, mantenimiento de equipos e instalaciones, impresión de papel, compra de equipos y accesorios informáticos, telefonía, televisores y (compra de) publicaciones".

Pugna con Mediapro

Pese a la necesidad de contención presupuestaria, la corporación no dudó en pujar por este acontecimiento, lo que implicó una inversión millonaria. Hay que tener en cuenta que los más de dos millones de euros que pagó RTVE a la Real Federación Española de Fútbol tienen que ver con los derechos deportivos. Esta cantidad no incluye los costes de producción, que, entre otras cosas, han implicado el desplazamiento de varias decenas de profesionales de Madrid y Barcelona hasta Sevilla –con medios técnicos-, así como la firma de un contrato con la propia Mediapro (20.000 euros) para el alquiler de una cámara de televisión con una tecnología de la que RTVE no dispone. Esto último, consta en la Plataforma de Contratación del Estado.

Cabe incidir en que la emisión de la final de la Copa del Rey estuvo en el aire hasta un día antes el partido, cuando el juzgado número 12 de Madrid apeló a que la RFEF abriera el sobre con la oferta que había presentado Mediapro, inicialmente excluida del concurso –por los motivos que se detallan en este artículo- y que finalmente no resultó ganadora.

Las fuentes de la negociación consultadas por Vozpópuli inciden en que desde el ámbito institucional había interés en que fuera RTVE la que produjera y retransmitiera el partido, en detrimento de Mediapro, la empresa propietaria de Jaume Roures y la cual se había encargado de la realización del resto de la Copa del Rey.

El motivo –según aducen- es que existía una mayor confianza en que RTVE se ciñera al guión de la organización a la hora de ofrecer la previsible pitada del himno de España, que en los años precedentes ha generado una importante polémica. En esta ocasión –recuerdan-, el partido se disputó un días antes de las elecciones europeas, autonómicas y municipales.

Vozpópuli ha contactado con fuentes oficiales de RTVE para intentar obtener una versión al respecto de lo contado anteriormente. Sin embargo, han declinado hacer comentarios.