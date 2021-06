El Consejo de Administración de Radiotelevisión Española se reunirá este martes y lo hará con los resultados mensuales de audiencia sobre la mesa. Una vez más, no serán buenos, dado que La 1 volverá a superar o a igualar el mínimo histórico, que se registró el pasado abril, con un 8,3% de la cuota de pantalla.

Durante los 30 primeros días de mayo, el share medio de esta cadena fue de 8,2 puntos, lo que implica un descenso de un punto con respecto al registro de mayo del año anterior (9,2%). Todo, pese a que La 1 cuenta actualmente en la parrilla de programación con algunas de sus principales apuestas de la temporada, como Cuéntame cómo pasó o MasterChef.

Este mes, además, se ha retransmitido el festival de Eurovisión, que logró el 29,4% del share y que suele ser uno de los acontecimientos más vistos del año.

Esto ofrece una perspectiva sobre lo poco atractiva que resulta para los espectadores la televisión pública, cosa que también se puede apreciar al sumar la audiencia de todos sus canales, que es de 13,6 (14,8 puntos al final de mayo de 2020).

Esto quiere decir que la cuota de pantalla de Telecinco (15,2%) y de Antena 3 (13,9%) es mayor que la de La 1 (8,2), La 2 (2,8), Teledeporte (0,6), 24 Horas (0,9) y Clan (1,3) juntas.

El caso de Jesús Cintora en TVE

El presidente de Radiotelevisión Española, José Manuel Pérez Tornero, designó a su equipo la pasada semana con el objetivo de enderezar el rumbo de la corporación, que cuenta en este 2021 con un presupuesto de más de 1.100 millones de euros, pero cuyo principal canal ha registrado su peor dato histórico de audiencia durante los cinco primeros meses del año.

El primer cambio que impulsará el nuevo ‘sanedrín’ de RTVE en la parrilla de La 1 tiene que ver con Jesús Cintora. La semana pasada, Pérez Tornero aseguró en su comparecencia en el Senado que el contrato de Las cosas claras –así se llama el programa- vence el próximo 30 de junio y que, a partir de ahí, la Dirección de TVE pretende alargarlo hasta el 23 de julio, así como cambiar el formato.

Dentro del Consejo, se da por supuesto que Cintora no continuará en la corporación en la próxima temporada. También se espera que no presente el programa a partir del 30 de junio. Ahora bien, está por ver si el programa seguirá externalizado, dado que actualmente lo produce Lacoproductora, de José Miguel Contreras. En cualquier caso, la decisión todavía no está tomada y desde el entorno de Podemos han presionado para que no se prescinda del presentador.

Cabe recordar que la contratación de este espacio estuvo rodeada de polémica, dado que RTVE tiene prohibido comprar programas informativos a productoras audiovisuales. Varios sindicatos de la cadena denunciaron estos hechos ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (autoridad audiovisual), el Tribunal de Cuentas y la justicia ordinaria.

A este respecto, la CNMC concluyó hace unas semanas que no observaba ninguna ilegalidad en este programa, dado que es un magacín; y no un informativo.

El presidente de RTVE, José Manuel Pérez Tornero, puso en tela de juicio su continuidad en su última intervención parlamentaria, al afirmar que los ‘info shows’ no son deseables para RTVE. El contrato de Las cosas claras termina a finales del próximo mes y se da por hecho que no será renovado.