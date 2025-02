Rajoy defiende el humor en el Congreso: "No fui partidario de insultar, un chiste es más eficaz"

El expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha acudido este jueves a El Hormiguero, donde ha presentado su nuevo libro, 'Discursos parlamentarios de Mariano Rajoy'.

Durante la charla con Pablo Motos, el expresidente 'popular' ha hablado de Donald Trump, de la imputación del fiscal general y de sus famosos discursos y chascarrillos durante su presidencial.

Sobre la imptuación de Álvaro García Ortiz por presunta revelación de secretos, Rajoy ha asegurado que esto "afecta a la calidad democrática de nuestro país".

Sobre sus discursos, ha explicado que "lo primero es estudiárselo bien, segundo saber lo que quieres decir y tercero tener buenas razones para defender tus posiciones". Sobre sus chascarillos, asegura que "desde luego, nunca he preparado los chistes y no tengo claro que un guionista lo hiciera mejor que yo".

"Hay que saber de qué se habla, hay que tener razones, argumentos. Luego hay cosas que se te ocurren sobre la marcha. Durante mi legislatura, no fui partidario de insultar o armar la bronca. Un chiste no genera tensión y es más eficaz sobre el adversario. Se me ocurrían, igual que me está ocurriendo ahora", ha reflexionado.

Su primer encuentro con Trump

Rajoy también ha charlado sobre su primer encuentro con Donald Trump en la Casa Blanca y su postura en cómo se está afrontando la guerra en Ucrania.

"Me preocupa muchísimo. Sin tener en cuenta a Europa ni por lo que se ve a la OTAN ni sobre todo a los ucranianos", ha dicho. Rajoy cree que los países tienen que invertir más en tener "una política exterior y defensa común" en Europa: "Espero que de esto, que es una desgracia, salga algo positivo para Europa".

En este sentido, ha explicado también cómo vivió la primera vez que vio a Trump en la Casa Blasnca: "A mí me trató muy bien. Tenía con Trump una relación educada y correcta como procuro tenerla con todo el mundo. Era el presidente de España y mi obligación era llevarme bien con todo el mundo".