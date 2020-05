La desastrosa programación de TVE en tiempos de Rosa María Mateo

Las televisiones suelen ser conservadoras en su programación. No arriesgan demasiado. Apuestan por los valores seguros. Prefieren estirar interminablemente el chicle de un producto que les haya funcionado en vez de innovar y buscar el talento oculto. Sin embargo, nada de eso parece regir en la TVE que dirige Rosa María Mateo, la administradora única que llegó para un cargo interino de varios meses y ya lleva casi dos años en la poltrona.

La máxima solía ser aquello de que cuando algo funciona, mejor no tocarlo. Ahora mismo en TVE funcionaban razonablemente bien los programas de María Casado y Xabier Fortes, La Mañana y Los Desayunos. Pero ambos presentadores con sus respectivos formatos han sido fulminados. Parece, además, que estos cambios vienen por rencillas personales y no por motivos profesionales. ¿Quién responderá por estos cambios decididos en pleno estado de alarma?

La despedida de Casado de los telespectadores, con un emotivo "les quiero mucho y hasta siempre", ya evidenciaba que no se marcha precisamente contenta. Este adiós se emitió, además, mediante un fugaz plano lejano que ni siquiera dejaba escuchar los aplausos con los que sus compañeros la homenajeaban. Fortes, que pasará a dirigir La noche en 24, ha aceptado mejor el cambio.

Este martes también acabó el experimento Diarios de la cuarentena tras cosechar unos pobres datos de audiencia. Hace unos días la cadena pública tuvo que cancelar el programa de Máximo HuertaA partir de hoy porque tampoco logró el respaldo de los telespectadores. Ni siquiera la exitosa y original serie El Ministerio del Tiempo ayuda a remontar a TVE, ya que esta ficción pierde respaldo del público semana a semana desde que vuelve a emitirse.

En la TVE de Mateo sólo marca tendencia Masterchef, que, justo es decirlo, crece en audiencia y relevancia. Ocho años después, sigue ganando adeptos. Si mañana cualquier cadena privada robase este formato, a la pública solo le quedaría apagar las luces y decir adiós. El otro producto estrella de la cadena es Operación Triunfo, que regresa estos días pero que en esta temporada ha brillado más por las absurdas polémicas que han provocado los concursantes que por la calidad del formato o por el respaldo en share.

El pasado febrero La 1 alcanzó su peor dato histórico en cuota de pantalla. Los informativos también han tocado fondo con Rosa María Mateo como administradora única. La propia elección de la dirigente, que en su día hizo campaña electoral a favor del PSOE, las dimisiones de diferentes profesionales y las luchas internas han restado credibilidad a unos telediarios que, pese a todo, al menos todavía mantienen la vitola de sobriedad y seriedad.

Lo peor, con todo, no está en los datos de audiencia. Lo peor es que no ilusiona ni seduce. Da la sensación de que no hay manera de cambiar esta tendencia porque quienes toman las decisiones en TVE parecen desconectados de la realidad. El buque insignia, La 1, transita hacia la inanidad definitiva porque no brilla ni sorprende ni destaca. Lo único que se salva es el citado programa de los fogones que, como es evidente, es heredado. Y, como ya se ha dicho, algunos programas que iban cogiendo vuelo han sido barridos de la parrilla. Al menos por ahora en La 2 y el Canal 24 horas siguen emitiéndose algunos contenidos que anteponen la calidad a la lucha por la audiencia.

En suma, la programación es un despropósito permanente en esta etapa de TVE. Pero Mateo sigue incólume en su asiento. Rumbo hacia el desastre total.