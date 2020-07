Tamara Falcó estrena su programa de cocina en TVE tras el éxito en Masterchef Celebrity

Cuando Tamará Falcó tomó la decisión de participar en 'Masterchef celebrity' ni se podría imaginar que unos meses después iba a ser la ganadora de la edición y que más tarde iba a tener su propio programa de cocina en TVE. De la mano de Javier Peña, conocido chef y exconcursante de 'Top chef', la hija de Isabel Preysler se ha hecho un hueco en el mundo gastronómico televisivo.

En un formato del que su cara más visible es el célebre Karlos Arguiñano, Falcó y Peña toman el testigo de prestigiosos chefs que han ocupado la misma franja horaria como Dani García y los hermanos Torres. 'Cocina al punto' pretende llevar a todas las casas de España los productos gastronómicos nacionales, lugares de producción, profesionales encargados de la misma y las recetas más adecuadas para esos productos.

El objetivo del programa, en el que se mezcla el conocimiento de Peña con el desparpajo televisivo de Tamara Falcó, es demostrar que cualquiera puede realizar un gran plato sin necesidad de ser profesional. Pero claro, estamos hablando de que Falcó ha adquirido una gran técnica desde su entrada en el reallity de cocina por excelencia, ya que su victoria en el mismo no fue una casualidad.

Primera parada del programa: Valencia

En un formato muy similar al de 'Comerse el mundo', pero en España, el chef Peña inicia el programa con un reportaje sobre un producto o una zona en concreto, a modo de introducción a lo que será la receta que luego va a preparar Tamara Falcó.

El estreno del programa ha sido para el ingrediente principal de uno de los platos más famosos de la gastronomía española: el arroz. Con un viaje a Valencia, Peña ha podido comprobar cómo se planta, cómo se separa en el molino para que se seque el grano... En definitiva, la producción completa del arroz.

Y como no, en su periplo por Valencia, y dirigiéndose a la playa, el chef ha acudido a un restaurante valenciano para comprobar in situ cómo se preparar una paella de verdad. No sólo los ingredientes, también se ha podido ver la forma correcta de preparar el que es uno de los platos más míticos e internacionales de la gastronomía española.

El siguiente paso ha acercado al programa a la cocina de vanguardia. Una paella 'diferente', una "paella 3.0", tal y como la ha denominado Peña. La deconstrucción de la paella ha consistido en una crema, la carne desmenuzada y un arroz deshidratado y frito, que finalmente se hidrata con las verduras calientes y con el toque final de unas burbujas de romero y un humo de madera de naranjo seca y romero. Algo que se aleja completamente del concepto tradicional de paella.

Segunda parte del programa: receta con Tamara Falcó

Tras el viaje del chef por Valencia, y ya de vuelta al plató, ha llegado el momento de la receta, la protagonista del programa. Habiendo estado en Valencia, estaba claro que el plato iba a ser un arroz, y en concreto, la receta elegida para el estreno del espacio ha sido un 'arroz verde con trigueros y espinacas', un plato vegetariano que gustará a todos los seguidores del 'realfooding', y de postre una 'naranja preparada'.

Este es el momento de Tamara, que con los consejos y pasos que le va indicando Peña, es la que realiza el plato. Y aunque las indicaciones del chef son muy concretas, la hija de Isabel Preysler es capaz de darle su propio punto a la receta, y de incluso varias alguna técnica o alguna elaboración del plato para que quede más a su gusto.

Vistoso, veraniego y fresco, así podría definirse este nuevo programa de cocina de TVE con una pareja diferente pero que se complementa a la perfección, ya que los dos tienen experiencia de sobra delante de la cámara y en la cocina.