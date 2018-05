El presidente de RTVE: “Estoy en los papeles de Bárcenas, en los de Irán y Venezuela nunca estaré”

Las palabras de José Antonio Sánchez en el Congreso han vuelto a generar polémica. El presidente de Radiotelevisión Española ha sido preguntado este martes por el diputado de Podemos Miguel Vila sobre su supuesta presencia en los Papeles del extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas. A este respecto, Sánchez ha contestado -irónicamente- que con quien nunca le podrán relacionar es con los regímenes de Irán y Venezuela.

En concreto, ha afirmado: “En cuanto a los papeles de Bárcenas, ya se lo he dicho. Yo no estoy ni en los papeles de Irán, ahí donde se cuelgan en las grúas a los homosexuales o donde se mata a pedradas a las niñas por darse un revolcón con el novio, ni donde se asesina a 150 personas por manifestarse en una calle como en Caracas (…). Yo en esos papeles no estoy, que quede constancia. Yo estoy en los papeles de Bárcenas, en los papeles manchados de sangre yo nunca estaré”.

Cabe recordar que José Antonio Sánchez (J.A. Sánchez) aparece presuntamente en los apuntes de Bárcenas como preceptor de 1,1 millones de pesetas entre 1994 y 1995, cuando ejercía de cronista parlamentario para el periódico ABC, entonces dirigido por Luis María Ansón. Desde entonces, ha sido director general de RTVE (2002-2004), director general de Telemadrid y presidente de RTVE, siempre bajo gobiernos del Partido Popular.

En su comparecencia de este martes, Sánchez ha recordado que su contrato como presidente de la corporación termina el próximo junio y que, a partir de ahí, se quedará sin poder ejecutivo. Sobre sus casi cuatro años al frente de RTVE, ha hecho un balance positivo. “Me voy con la cabeza bien alta”, pues “dejo la casa mejor que como la encontré”.

“Estoy bastante satisfecho con lo que RTVE ha conseguido como servicio público estos últimos años, a pesar de las campañas orquestadas por algunos, que se han esforzado —sin éxito— en empañar la imagen de RTVE”, ha afirmado.

Sánchez ha vuelto a criticar el actual modelo de financiación de la televisión pública, con el que consigue menos ingresos que antes de 2010, cuando todavía se emitía publicidad en sus canales. “Las aportaciones de las operadoras de televisión y de telecomunicaciones suponen apenas el 20% del presupuesto de RTVE, y no superan los 200 millones de euros. Esta cantidad es muy inferior a la que la corporación generaba por la emisión de la publicidad, que rondaba los 600 millones de euros anuales. También es mucho menos de la publicidad que la empresa podría generar a día de hoy”, ha añadido.