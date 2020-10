El director de 'ABC' responde a Pérez Maura y critica la "palabrería" de los "guardianes" del periódico

"Mi nombre es (Julián) Quirós, el Consejo de Administración de Vocento me ha nombrado director de ABC con la misma responsabilidad y autonomía que me concedieron durante once años en Las Provincias, con la misma responsabilidad y autonomía que tuvieron mis predecesores en ABC". Con esas palabras finaliza el artículo publicado este domingo en 'La tercera', del periódico monárquico, en el que su máximo responsable, nombrado en septiembre, fija sus principios editoriales y responde las críticas que ha recibido la empresa en las últimas semanas por parte de las hermanas Luca de Tena y de Ramón Pérez-Maura.

En los dos casos, los citados miembros del periódico habían justificado su marcha en su desacuerdo con el proyecto que el consejero delegado de Vocento, Luis Enríquez, y los accionistas mayoritarios del grupo querían realizar en el periódico tras la salida de Bieito Rubido de la Dirección.

Pérez-Maura la emprendió el pasado viernes contra la decisión empresarial de destituir al anterior equipo directivo y contra la política de fichar a periodistas de otras empresas de la competencia, lo que a su juicio ha desnaturalizado el proyecto. "Lo que desde luego no voy a hacer es ser un tonto útil empleado como aval que éste sigue siendo el ABC de siempre.No lo es. Ni en las raspas", expresó.

Quirós rechaza todos esos argumentos en la tribuna publicada este domingo, en la que, sin citarle, recuerda a Pérez Maura que ABC se ha nutrido históricamente de firmas que anteriormente se habían empleado en otros diarios, como Julio Camba, Azorín, Ignacio Camacho o Manuel Martín Ferranz.

También se opone a quienes denuncian un cambio de trayectoria del diario para asemejarlo a otros productos de su competencia. "El ABC de siempre ha hecho gala como ninguna otra cabecera de su liberalidad, sin que su amplitud de miras le produjera el más mínimo complejo. Y así debe ser para seguir siendo el ABC de siempre y por tanto el ABC de mañana".

Y añade: "Los periódicos viven unos tiempos complicados porque el miedo se ha instalado dentro de su psique, tienen demasiada inseguridad, temor a defraudar, a no cumplir con lo que se espera de ellos. Es una reacción defensiva, empobrecedora y triste. Los principios no te limitan, te impulsan".

Unas líneas más abajo, lanza otro recado a los críticos, al defender la necesidad de "proyectarse, frente a quienes consideran que los principios funcionan como limitación, contención o censura, para disminuirte; como una especie de cofrecillo sagrado bajo siete llaves que apenas pueden interpretar unos cuantos elegidos o autodenominados guardianes de las esencias".

Muro de pago

Hay que recordar que el primer gran proyecto que llevará a cabo Quirós como director del periódico será la aplicación de un muro de pago en su versión digital, que, según ComScore, ocupa la segunda posición de España, entre los más leídos, tras La Vanguardia, con 22,7 millones de usuarios únicos.

Está previsto que este sistema de acceso a contenidos bajo suscripción se ponga en marcha a finales de octubre.