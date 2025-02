Oughourlian anuncia una purga y destituciones en Prisa tras tumbar el proyecto de televisión sanchista

El presidente de Prisa, Joseph Oughourlian, afirma en una entrevista con 'Expansión' que el consejo del grupo "hará una reflexión en los próximos días" sobre la situación creada en la dirección de la empresa tras el rechazo de lanzar una nueva televisión en abierto, impulsada por el presidente ejecutivo de Prisa Media, Carlos Núñez. Así, Oughourlian acepta ir a la guerra contra el Gobierno de Pedro Sánchez y los directivos de Prisa que han promovido internamente el lanzamiento de una televisión en abierto al servicio de Moncloa.

¿Esta reflexión se extiende a otros ejecutivos de Prisa, como el director de Contenidos de Prisa Media, José Miguel Contreras? "Soy un accionista muy exigente, a mí me gusta tejer relaciones con los directivos, con los gestores de largo plazo", responde Oughourlian. "Al mismo tiempo, si la gente no cumple o no hace el desarrollo previsto, pues tendrán que buscarse otro puesto", explica. En este sentido, el presidente de Prisa añade que "creo que, claramente, si este proyecto no va adelante, la gente que estuvo empujando mucho por ese proyecto dentro de la compañía, les reubicamos y que se conformen con buscarse otro proyecto, o creo que no tienen sitio dentro de la compañía".

Preguntado por su relación con el Gobierno de coalición de Pedro Sánchez, Oughourlian afirma que es buena: "Un grupo de medios siempre tiene que tener una relación fluida con el Gobierno".

Para el presidente de Prisa, "invertir en 2025 en una cadena de TDT no me parece un proyecto de futuro. Me puedo equivocar, pero yo creo que no soy el único en pensarlo. Obviamente, en el consejo y los otros accionistas también hay una especie de interrogante en cuanto a este proyecto. Si la propuesta hubiera llegado hace 20 años, pues yo creo que que naturalmente lo hubiéramos mirado con mucho más cariño. Pero llega muy tarde".