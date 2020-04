Medios 'opacos' difunden el argumentario de Podemos y elaboran listas con los anunciantes de 'la cloaca' periodística

El pasado 26 de marzo, poco antes de que el Gobierno comenzara a lanzar mensajes sobre la necesidad de perseguir los bulos en internet y de que algunos de sus portavoces los atribuyeran a la “ultraderecha”, alguien registró el dominio 'laultimahora.info', una publicación que asume los postulados de Podemos y que cumple con todos los parámetros de los periódicos a los que se acusó de propagar fake news durante episodios como las pasadas elecciones de Estados Unidos o los días previos al referéndum del Brexit.

Varios artículos de esta web enlazan directamente a otra paralela, llamada 'https://www.quienfinancialacloaca.com/', en la que aparece una fotografía del excomisario José Manuel Villarejo y una lista de empresas que financian la 'cloaca periodística', una expresión frecuentemente utilizada por Pablo Iglesias y rostros representativos de la formación morada, como Pablo Echenique.

En la web figura la fotografía de Florentino Pérez y los eslóganes de empresas como Santander, Sacyr, Naturgy, Mapfre, Inda o Idealista. Los datos del titular del dominio son privados y aparece registrado en la localidad de Burlington, Massachusetts, Estados Unidos. Esta web fue creada el 10 de enero de 2020.

Llama la atención porque 'laultimahora.info' ha escrito artículos muy críticos contra algunas de las empresas que se anuncian en 'la cloaca' periodística. Entre estos textos se encuentra uno llamado 'Cinco cosas que no sabes de Rodilla', en el que explica algunos aspectos negativos de esta cadena de restaurantes de comida rápida. “Financia a Okdiario (…) Demetrio Carceller, el actual dueño de Rodilla, fue condenado en 2016 por evasión de impuestos (…) Fue fundada durante el Franquismo”, añade el texto.

Este tipo de artículos, que están destinados a poner negro sobre blanco los aspectos negativos del currículum de determinadas empresas o personas, también se han redactado para otros casos que han afectado a la formación morada, como el relativo a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid que condena a 19 meses de cárcel a Isa Serra, diputada de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid.

Críticas a un juez

'Así es Celso Rodríguez, el juez que ha condenado a Isa Serra', dice otro de los textos, en el que se afirma lo siguiente: “El magistrado acumula una larga trayectoria en la que ha protagonizado episodios donde algunos cuestionan su imparcialidad política”. En otro párrafo, se asegura: “Es conocido también que a este juez no le gustó la oleada de indignación que provocó la sentencia de ‘la Manada'”. En otro fragmento, se apunta: “Fue portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, la más conservadora de los jueces. Esta asociación se ha destacado por ser protagonista de acusaciones contra Podemos”.

El pasado viernes, este periódico incluía en su portada hasta cuatro noticias que defendían la inocencia de Isa Serra y cargaban contra los jueces que la condenaron. Algo que, unas horas antes, habían realizado el vicepresidente del Gobierno de Asuntos Sociales, Pablo Iglesias, la ministra de Igualdad, Irene Montero; y representantes de Podemos, como Pablo Echenique.

Este periódico ha intentado hablar con algún responsable de 'laultimahora.info' mediante correo electrónico, dado que es el único medio de contacto que figura en la web. Sin embargo, no han atendido esta petición. También ha escrito a la empresa OVH Hispano S.L., domiciliada en la calle de Alcalá madrileña, para solicitar información sobre el dueño del dominio. Tampoco ha recibido respuesta.

Ningún dato de los dueños

Hay que tener en cuenta que, dado que el propietario de esta publicación es de origen desconocido -aunque según apuntó Prnoticias, busca colaboradores-, no cumple con la ley sociedad de la información y no informa ni de su director, ni de sus autores, ni de su razón social editorial. Tampoco con la Ley de Protección de Datos, dado que en el apartado donde figura la 'política de cookies' de la web no aparece la empresa que está detrás de la misma.

Este medio de comunicación 'opaco' ha surgido en un momento en el que el Gobierno ha alertado de la proliferación de los bulos, como consecuencia de la crisis del coronavirus. El propio PSOE denunció ante la Fiscalía la relación entre la 'ultraderecha' y la difusión de patrañas a través de las redes sociales.

En este caso, esta web está dedicada a informar con una línea estrechamente ligada a los intereses de la formación morada, tal y como se demuestra, por ejemplo, en casos como el de la condena a Isa Serra.

Este periódico ha contactado con fuentes oficiales de Podemos para preguntar si el partido tiene alguna relación con la publicación, o todo lo contrario. O, al menos, si conoce su existencia, pero han declinado contestar.