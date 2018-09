Esta es la lista definitiva de los 92 candidatos para el concurso de RTVE

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este martes la relación definitiva de los 92 candidatos admitidos para el concurso público para la renovación de los miembros del Consejo de Administración de RTVE.

Entre los admitidos, 22 mujeres y 70 hombres, se encuentran, entre otros, el periodista Paco Lobatón, la exdirectora de "Informe Semanal" Alicia Gómez Montano, el exdirector de TVE Eladio Jareño y el expresentador de "Informe Semanal" Jenaro Castro.

También figuran la secretaria general corporativa de RTVE, Elena Sánchez Caballero; el presidente del Club Internacional de Prensa, Javier Martín-Domínguez, el exconsejero de la corporación pública Miguel Ángel Sacaluga y la exdirectora de contenidos informativos de RTVE Carmen Sastre.

El BOE ha establecido un plazo de 7 días para que los 92 candidatos puedan reformular, modificar, sustituir o ampliar sus proyectos de gestión para la corporación pública, una vez conocidos los criterios de baremo.

Proceso de selección

El Comité de Expertos para evaluar la idoneidad de los candidatos para presidir RTVE ya estudia sus currículum, para lo que tiene de plazo hasta el próximo día 25.

Para ello, los integrantes del Comité se han constituido por sorteo en 3 grupos de trabajo y cada uno de ellos evaluará unos 30 currículum (también agrupados por sorteo), aunque todos los expertos contrastarán opiniones.

Los mismos sorteos se efectuarán para la evaluación (durante unas tres semanas) del proyecto, que realizarán a partir del martes 25 y con el que podrán alcanzar 30 puntos del total de 100 establecido.

El Comité de Expertos valorará un total de 6 bloques, que podrán sumar los 100 puntos, y se ha establecido la nota de corte en 65. De entre los que hayan superado los 65 puntos se hará una lista de los 20 mejores.

Los expertos esperan tener el proceso de evaluación terminado para finales de octubre o principios de noviembre

Candidatos excluidos

El BOE y el Boletín Oficial de las Cortes Generales han detallado, asimismo, el listado de los 11 candidatos excluidos, la mayoría de ellos por no haber acreditado estar en posesión de título de doctor, licenciado o graduado, no haber presentado la fotocopia del DNI o no haber demostrado no estar en causa de incompatibilidad.