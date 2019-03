La Justicia falla a favor de Jesús Cacho en el caso de la “fortuna Larios”

La Audiencia Provincial de Madrid ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Fiscal contra la sentencia, de fecha 18 de septiembre de 2017, por la que el Juzgado de lo Penal nº 30 de Madrid absolvió al editor y director de este periódico, Jesús Cacho Cortés, y a Vozpópuli Digital S.A. de los delitos que se les imputaban en la querella interpuesta por la misma Fiscalía, a través del Fiscal Jefe Provincial de Madrid, José Javier Polo, con motivo de dos artículos aparecidos en Vozpópuli en 2014 relativos a las vicisitudes de la llamada “fortuna Larios”.

La demanda contra Cacho y Vozpópuli estuvo motivada por dos artículos aparecidos en este periódico el 21 de septiembre de 2014 (“La Justicia a través del espejo de la fortuna Larios”) y 5 de noviembre de 2014 (“La batalla familiar por la fortuna Larios y la corrupción en el Registro Mercantil”), de los que el citado era autor y en los que hacía referencia a las vicisitudes de la famosa fortuna Larios, que desde hace años enfrenta a Carlos Gutierrez-Maturana-Larios y Altuna, actual marqués de Paul, dueño de la finca de Los Llanos (11.000 ha, una de las mayores de España), Albacete, con su madrastra (Bárbara Kalachnikoff), y hermanastras (Christina y Bárbara Gutiérrez-Maturana-Larios Kalachnikoff).

El escenario de tan cruenta pelea judicial ha sido la Audiencia Provincial de Albacete, donde el marqués de Paul, un factótum provincial entre cuyos amigos se citan el rey Juan Carlos I y empresarios tan notorios como Juan Abelló y Los Albertos (Cortina y Alcocer), venía ganando sistemáticamente (también en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha e incluso en el Tribunal Supremo) todos y cada uno de los pleitos, generalmente mercantiles, que le enfrentaron a su madrastra y hermanastras. “Un hacha este Carlitos, que contra toda lógica gana todos los pleitos importantes que emprende, mientras Doña Bárbara y sus hijas todos los pierden”. El artículo de Cacho, en definitiva, aludía a la eventual existencia de malas prácticas en la Audiencia Provincial de Albacete.

Y aunque el artículo de referencia no hacía alusión a ningún juez en concreto de la referida Audiencia Provincial, un magistrado de la misma, el juez Juan Manuel Sánchez Purificación, se dio por aludido y en fecha 27 de noviembre de 2014 interpuso denuncia contra el autor, que el 17 de marzo de 2015 prestó declaración en los juzgados de Albacete asistido por el letrado Juan Luis Ortega Peña. No contentos con la iniciativa del juez Purificación, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha cursó escrito al Fiscal Superior de dicha comunidad, todos a una como en Fuenteovejuna, que a su vez se inhibió en la Fiscalía Provincial de Madrid, instando la adopción de medidas penales contra el autor del artículo por parte del Ministerio Público, labor que esta Fiscalía hizo suya con la presentación de una querella firmada por el Fiscal Jefe Provincial de Madrid, José Javier Polo Rodríguez. A la Fiscalía no le gusta que se critique a la Justicia.

El 18 de septiembre de 2017, el Juzgado de lo Penal nº 30 de Madrid dictó sentencia absolutoria en favor de Jesús Cacho y Vozpópuli, frente a la cual el Ministerio Fiscal formuló recurso de apelación

“Una opinión del periodista”

En su fallo de fecha 12 de marzo de 2019, los tres magistrados de la Sección nº 17 de la Audiencia Provincial de Madrid, tras afirmar “compartir en su integridad los argumentos de la Magistrada de lo Penal” (que dictó la sentencia absolutoria recurrida), señalan expresamente que “los artículos expresan una opinión del periodista que tomando postura por una de las partes implicadas en las vicisitudes personales y económicas de la familia Gutiérrez-Maturana-Larios, tanto en su ámbito privado como de sus amistades y en el judicial en el que al parecer se han sucedido pleitos numerosos con suerte favorable para la parte contraria, y que las críticas en términos generales se hacen no solo respecto a los Jueces y Tribunales de Albacete sino también a los Juzgados de lo Mercantil o al Tribunal Supremo, con una idea que subyace cual es una descalificación general en base a invocar la parcialidad judicial y la influencia que en la Justicia tienen los grandes bufetes y los personajes con poder”.

“Si a lo anterior se une como lo hace la Juez de Instancia que en ningún momento se identifica a los Magistrados que dictaron las resoluciones, salvo a uno de ellos y por determinada relación familiar, la conclusión no puede ser otra que los hechos no revisten los requisitos exigibles para calificarlos como delito”, razón por la cual viene a confirmar la sentencia dictada y falla desestimando “el recurso interpuesto por el Ministerio Fiscal contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal núm. 30 de Madrid con fecha 18 de septiembre de 2017”.

La Fiscalía, con el Fiscal Jefe Provincial de Madrid, José Javier Polo, a la cabeza, se la envaina definitivamente, y otrosí hace el juez Sánchez Purificación. Conviene recordar que en la declaración efectuada por Cacho en Albacete, el citado juez negó de forma reiterada la existencia de ese derecho recogido en nuestra Constitución que tiene cualquier periodista en el ejercicio de sus labores informativas a mantener el secreto de sus fuentes, reclamándole de modo perentorio la identidad de las mismas puesto que “no existe tal derecho”. El juez Purificación llegó incluso a preguntar al declarante si había recibido dinero por escribir el artículo de referencia, y aún fue más lejos al reclamar los movimientos de la cuenta bancaria de Cacho para comprobar si efectivamente figuraba en ella algún tipo de ingreso recibido como contraprestación por la publicación del mismo. Así están las cosas en nuestra Justicia.