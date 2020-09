Jorge Javier Vázquez confiesa sus problemas con Hacienda tras la información de 'Vozpópuli'

El periodista y presentador de Mediaset Jorge Javier Vázquez ha aprovechado su vuelta a las pantallas tras su vacaciones para aclarar una noticia publicada por Vozpópuli en la que se informaba que la Audiencia Nacional desestimaba un recurso presentado por este contra unas sanciones tributarias que le fueron impuestas.

Vázquez ha querido explicar su situación judicial con Hacienda, justificando que no debe nada al fisco: "No debo nada a Hacienda, lo quiero dejar bien claro". Además, ha añadido que "las sanciones están recurridas en el Tribunal Supremo".

El conductor de 'Sálvame' no ha dejado escapar la ocasión de hacer referencia a la información que ha sacado este diario tildándola de "correctísima" y ha añadido que el trato que recibió en la noticia fue "exquisito".

Siete años "perdonados"

A mediados del mes de agosto Vozpópuli publicó que la Audiencia Nacional desestimaba el recurso contencioso-administrativo de Vázquezcontra las resoluciones del Tribunal Económico-Administrativo Central que ratificaban las sanciones que le fueron impuestas por la forma en la que declaró el IRPF en los años 2006 y 2007.

En la sentencia a la que tuvo acceso este diario, la Agencia Tributaria inició diligencias sobre Vázquez para examinar los pagos que había realizado del Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas y descubrió que contaba con una sociedad instrumental a través de la que facturaba sus ganancias, lo que motivó la sanción.

El catalán también ha dado a conocer que el Alto Tribunal le había perdonado siete años de sanciones: "Precisamente ayer me llegó una notificación en la que el tribunal me ha declarado nulos siete años de sanciones", comentó el presentador antes de matizar: "He ganado a Hacienda 7 años de sanciones".

Finalmente el presentador ha querido concluir su alegato añadiendo que "siempre que aparece Hacienda en tu vida, siempre pierdes".