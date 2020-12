El año en que identificaron a Vicente Vallés con la ultraderecha por criticar lo evidente

Vicente Vallés no es papista, no conviene engañarse. El presentador del informativo vespertino de Antena 3 cuenta las noticias, pero también ofrece opinión en su programa, en la mejor tradición del noticiario de autor norteamericano. Sin embargo, Vallés ha recitado unas cuantas verdades en un momento histórico en el que la mentira gubernamental ha querido imponerse con la colaboración de los medios de comunicación. Y hay algunos que no lo han hecho.

A Vallés le entregaron hace unas semanas el premio Francisco Cerecedo de periodismo y, en su discurso, se refirió a este fenómeno. “En estos tiempos ya no sólo se critica a alguien por lo que dice o lo que escribe, sino que se intenta que ni lo diga ni lo escriba. El objetivo de esos es convertir el diálogo en un monólogo”, expresó.

En este contexto, surgió este 2020 una publicación digital que se llama La Última Hora y que está dirigida por Dina Bousselham, es decir, la conocida ex asesora de Pablo Iglesias. Basta buscar en esa web el nombre de Vicente Vallés para entender el porqué el periodista pronunció esas palabras en el citado discurso. Y es que en un momento en el que una fuerza radical ha vuelto al Gobierno de España, y en el que Pedro Sánchez ha fiado su permanencia en el poder a ella, hay quien ha concluido que la libertad de información se ha visto amenazada.

Y no sólo eso, sino que también un patrimonio todavía mayor, como sugería el periodista de Antena 3 en su intervención: "La democracia sigue siendo un bien a preservar, aunque no se trata de algo que podamos dar por sentado o definitivo (...) Tenemos que ayudar a cuidarla y defenderla; y lo hacemos con información".

Un periodista de Atresmedia

Vallés forma parte del grupo de la bipolaridad editorial: mientras en La Sexta mantiene una línea de izquierdas, en Antena 3 se apuesta por el centro-derecha. En cualquier caso, los editoriales de Vallés que han adquirido una mayor popularidad no tienen que ver con ninguna defensa de los intereses de Génova 13, sino con los errores de bulto que ha cometido el Ejecutivo durante la pandemia.

También ha señalado sus mentiras, como la relativa al conteo de los muertos por covid-19, que generó situaciones llamativas como la que se produjo el pasado verano, en concreto, el pasado 8 de junio, que fue el primer día con 0 muertos por esta enfermedad en España desde que se declarara la pandemia. Cosa llamativa si se tiene en cuenta que ese mismo día el Gobierno lanzó una campaña para atraer turistas al país.

En esas fechas, durante el primer estado de alarma, Vallés advirtió en un editorial de la manipulación de los datos de fallecimientos por covid-19, que no seguían el protocolo que marcó la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 20 de abril, por el cual cualquier persona que hubiera muerto con síntomas de este virus debía ser contabilizada dentro de la estadística oficial de decesos por covid. El ministro Salvador Illa afirmó que el Gobierno cumplía con las recomendaciones de las instituciones internacionales, pero no era así. Y Vallés hizo un ejercicio periodístico básico y lo señaló.

El presentador de Antena 3 Noticias 2 -informativo líder en su franja, con tres millones de espectadores de media en noviembre- también enumeró las presuntas contradicciones de Pablo Iglesias y los portavoces de Podemos en el 'caso Dina', lo que enervó al partido morado.

Echenique le dedicó varios tuits incendiarios, mientras que La Última Hora le lanzó unos cuantos ataques. En uno de sus textos, incluso llegó a insinuar que no era un buen compañero. Porque sí, el partido del Ejecutivo no sólo ha disparado a Vallés por su desempeño profesional, sino también por su presunta vida personal.

En un texto publicado en esa web hace algo más de un mes, se hace referencia a los “aplausos” que Vallés había recibido por parte de “la ultraderecha”. ¿Por qué? Básicamente, por señalar que el Gobierno mintió al asegurar que acababa de recibir permiso desde Bruselas para rebajar el IVA de las mascarillas, cuando hace meses que esa medida estaba permitida.

“Los seguidores de la ultraderecha no han tardado en aplaudir su discurso. Y es que Vallés se ha convertido en un ejemplo a seguir para los detractores del Gobierno tras sus numerosos monólogos contra el PSOE y Unidas Podemos”, expresaba el texto. ¿Y quiénes eran los ultraderechistas que presuntamente le vitoreaban? Algunas cuentas de Twitter.

Sociedad polarizada

En tiempos en los que las sociedades occidentales se han polarizado, cualquier crítica hacia el Gobierno es inmediatamente considerada como un 'ataque' de 'los otros', pese a que la pronuncie un periodista que durante su trayectoria ha tenido un perfil moderado, como es Vallés.

Es cierto que la línea editorial de los noticiarios -dirigidos por Santiago González- busca atraer a la audiencia descontenta con el Ejecutivo que no encuentra refugio en la TVE de Rosa María Mateo ni en La Sexta, el otro canal del grupo.

Pero Vallés no ha sido desmentido por ninguno de sus editoriales, lo que hace pensar que los ataques contra este periodista se deben a la orientación de su opinión y al sentido de la información que ofrece. Y eso no deja de ser peligro para la libertad de expresión en un momento histórico complicado, como es éste, de pandemia y ascenso en Occidente de fuerzas radicales por la izquierda y por la derecha.