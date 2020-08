Hacienda abre una macro-inspección sobre varios impuestos a la editora de 'El Mundo'

Hacienda abrió hace algo más de un año una inspección conjunta de varios impuestos a Unidad Editorial, es decir, a la editora de El Mundo, Marca y Expansión. Así se refleja en la memoria anual de cuentas de una de las filiales la compañía (Veo 7), en la que se enumeran hasta cuatro tributos que la AEAT examina actualmente.

Según especifica el grupo, fue el 8 de abril de 2019 cuando recibió el aviso de la Agencia Tributaria sobre el “inicio de actuaciones de comprobación e investigación” de varios impuestos a la vez, algo que, según sus fuentes oficiales, es rutinario y no constituye ninguna anomalía.

En este sentido, añaden que las actuaciones siguen en curso y que tienen que ver con el Impuesto sobre Sociedades (2014-2017), el Impuesto sobre el Valor Añadido (febrero de 2015 – diciembre de 2017), las retenciones de imposición a las personas no residentes (febrero de 2015 – diciembre de 2017) y las retenciones e ingresos a cuenta de los rendimientos del trabajo y profesionales (febrero de 2015 – diciembre de 2017).

En el mismo documento, el grupo reconoce que, como consecuencia de estas actuaciones, así como de otras posibles sobre los períodos de inspección abiertos, “podrían surgir pasivos adicionales como resultado de la inspección”.

No obstante, Unidad Editorial añade que, en caso de producirse, no afectarían significativamente a las cuentas anuales, por lo que no ha provisionado importe alguno al final del ejercicio 2019.

Cabe incidir en que, según la legislación vigente, los impuestos no pueden considerarse como liquidados definitivamente hasta que sus liquidaciones sean comprobadas por los inspectores de Hacienda o hasta que haya transcurrido el plazo de prescripción de cuatro años. Por tanto, estas actuaciones se han iniciado antes de que este tiempo expire.

La crisis de la covid-19

Esta compañía, al igual que el resto de los grupos de medios de comunicación, ha sufrido durante los últimos meses los efectos de la crisis de la covid-19, lo que se ha traducido en una caída del 34% de sus ingresos en las cuentas semestrales, tal y como informó su accionista mayoritario, RCS MediaGroup, a principios de agosto.

En concreto, la empresa facturó 96,3 millones de euros, frente a los 146 del mismo período del año anterior, lo que ilustra sobre el descenso del negocio de la publicidad y de la venta de periódicos.

Esta situación impulsó a los directivos del grupo a presentar un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que ha provocado ajustes salariales en sus trabajadores. Sin ir más lejos, en el diario El Mundo ha implicado la suspensión temporal del 100% de la jornada para 23 empleados. Por su parte, a los trabajadores con un salario bruto anual de hasta 65.000 euros, se les ha quitado el equivalente a una paga extraordinaria, mientras que a los que perciben 65.001 euros o más, el equivalente a una paga y media.

El director del periódico, Francisco Rosell, ha visto reducida su remuneración en 3 pagas extraordinarias, mientras que el presidente de la compañía, Antonio Fernández-Galiano, en 4.