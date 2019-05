La guerra entre Tebas-Roures y Florentino-Rubiales se recrudece por la final de Copa

Más allá de los estadios de fútbol existe un mundo de negocios e influencias donde se libran guerras sin cuartel. La última batalla que se ha producido ha enfrentado a la Real Federación Española de Fútbol, dirigida por Luis Rubiales, y a la empresa Mediapro. El motivo ha sido la retransmisión televisiva de la final de la Copa del Rey, que se celebrará el próximo sábado en Sevilla. Rubiales excluyó a la citada productora audiovisual comanda por Jaume Roures del proceso de adjudicación de estos derechos audiovisuales, al considerar que no cumplía con las “normas éticas” exigidas por haber estado presuntamente salpicada por un escándalo de sobornos en la FIFA, en América. La adjudicataria fue Televisión Española, pero un juez ha quitado la razón a la Federación y le ha obligado a admitir a Mediapro en la puja, lo que deja la retransmisión en el aire.

Las fuentes del sector audiovisual consultadas por este periódico encuadran esta refriega dentro de la guerra que libran Javier Tebas -presidente de La Liga- y Luis Rubiales por la hegemonía dentro del fútbol español, que ha tenido varios episodios en los últimos meses y que ninguna de las partes se ha esforzado en ocultar.

Jaume Roures es aliado empresarial de Tebas y Mediapro mantiene cuantiosos contratos de producción y de explotación de los derechos audiovisuales de la liga de fútbol en el panorama internacional. Por tanto, a ojos de Rubiales, es una empresa ubicada en las trincheras del enemigo.

Dentro de esta batalla, también se ha tenido que posicionar Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, quien ha mantenido conocidos desencuentros con Tebas, entre otras cosas, porque el presidente de La Liga defiende el sistema de venta centralizada de los derechos audiovisuales del fútbol español, que tanto el club blanco como el F.C. Barcelona consideran que les perjudica. ¿Por qué? Lo dejaron claro antes de que Miguel Cardenal -hoy, directivo de Mediapro- impulsara el Real Decreto que estableció esta subasta conjunta de derechos: a su juicio, obtendrían más ganancias si los dos equipos grandes negociaran los contratos televisivos por separado que poniéndolos en común con el resto de los clubes.

La llamada de la polémica

El pasado enero, Tebas criticó a Florentino Pérez por hacer una llamada a Luis Rubiales para quejarse por el criterio con el que se aplicaba el VAR en los estadios. El presidente de la Federación, lejos de denunciar la forma de presión del presidente del Real Madrid, le lanzó un guiño y definió la conversación como constructiva. "Me han llamado 80 presidentes de toda las categorías. Si puedo, me pongo, y si no, devuelvo las llamadas. Es una línea en la que voy a seguir", dijo entonces.

Es obvio que Florentino Pérez no tiene nada que ver en el tema de la final de la Copa del Rey, pero también lo es que dentro de la guerra que libran Tebas y Rubiales, cada cual sabe con qué bando simpatiza el contrario. Y en La Liga se sabe que Roures es cercano a Tebas; y que Florentino y Rubiales guardan desde hace varios meses una buena relación.

Fuentes de Radiotelevisión Española afirmaban este martes por la tarde que su intención es ofrecer el sábado la final del próximo sábado; y que, de momento, no habían recibido ninguna comunicación de la RFEF al respecto. Fuentes cercanas a Roures inciden en que el procurador judicial de Mediapro ha intentado dar traslado a la Federación de la decisión del juez -medida cautelar-, pero que ha sido imposible hacerlo. Y en la institución comandada por Luis Rubiales no se había dado ningún paso para recibir la oferta de Mediapro, tal y como ha ordenado la justicia.

Sospechas de conjura

Una fuente cercana a Jaume Roures llama la atención sobre la sucesión de acontecimientos que han afectado en los últimos meses a Mediapro, que no cree que sean casuales; y que han afectado al negocio de la compañía en España.

El más reciente es el relativo a su exclusión de la puja por los derechos de la Copa del Rey, pero aún hay más. El pasado abril, Florentino Pérez decidía no renovar el contrato por el que la empresa Royal Media (Mediapro) producía los contenidos de Real Madrid Televisión. En su lugar, el club apostó por la UTE conformada por Telefónica y Supersport (Mediaset).

Roures presumía hace no mucho de cenar de vez en cuando con el presidente del equipo blanco, pero parece que la relación ha sufrido desgaste, explica una fuente cercana a los empresarios.

Por otra parte, también hace relativamente poco tiempo que Atresmedia decidía reducir considerablemente el importe del contrato anual que mantiene con Mediapro (Liquid Media) para la producción de los informativos de La Sexta. Lo hizo en un momento en el que a Roures y a Antonio García Ferreras -con buena relación de Florentino Pérez- los separa una conocida enemistad.

Entretanto, a Mediapro se le escapó recientemente una oportunidad de expandirse en el sector de los medios de comunicación, después de que la familia Asensio descartara la oferta de Roures por el Grupo Zeta y se lo vendiera a Editorial Prensa Ibérica. Entonces, el empresario barcelonés criticó el veto al que le habían sometido las “fuerzas oscuras” -en referencia a los bancos”-, pese a que su propuesta económica era mejor que la de Javier Moll.

Esta fuente cercana a Roures considera que la relación del empresario con el proceso soberanista -nunca probada, según se transmite desde Mediapro- ha afectado a algunos de sus negocios en la capital de España y ha llevado a sus rivales empresariales a realizar algunas maniobras contrarias a los intereses de la productora. Sea como fuere, el caso de la final de la Copa del Rey va para largo. Entre otras cosas, porque Roures ya ha anunciado una querella contra Luis Rubiales por dar por supuestos unos sobornos que, a su juicio, nadie ha probado que involucraran a Mediapro.