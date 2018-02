Zeta ofreció a la plantilla de 'Interviú' ponerse al mando de la revista para evitar su desaparición

El Grupo Zeta ofreció a los trabajadores de Tiempo e Interviú la posibilidad de cederles las marcas de estas revistas para evitar su desaparición. La propuesta se planteó el pasado 24 de enero, dentro de una reunión de la Comisión Negociadora del Expediente de Regulación de Empleo en la que se trataba de llegar a un acuerdo sobre las condiciones de extinción de los contratos de sus 23 empleados. La contraparte rechazó el plan, entre otras cosas, porque la empresa no se comprometía a otorgarles la indemnización por despido en caso de que hubieran aceptado heredar estas publicaciones.

Así lo han explicado a Vozpópuli fuentes conocedoras de esta reunión, que han detallado que el grupo presidido por Antonio Asensio Mosbah planteó la posibilidad de que utilizaran las dos marcas –no las cabeceras, que están pignoradas por la deuda de la compañía editora- para mantener los proyectos con vida.

“La empresa dijo que los trabajadores de algunas publicaciones decidieron en su día quedarse con las marcas y comentó que estaba dispuesta a estudiarlo en este caso. Pero la propuesta no fue aceptada porque los representantes sindicales consideraron que no era beneficiosa para la plantilla”, han expresado estos informantes.

Desde luego, el punto de partida no hubiera sido sencillo, pues la sociedad que cobija a ambas revistas, Ediciones Zeta, ha perdido durante los últimos cinco años 7 millones de euros y el 65% de su difusión. Esta deriva motivó que su editora anunciara su cierre el pasado 8 de enero, tras varios meses de rumores.

Sea como fuere, las dos partes alcanzaron un acuerdo sobre el ERE este miércoles por la noche que fue respaldado por la práctica totalidad de los trabajadores de estas publicaciones (22 votos a favor, 1 abstención).

El pacto garantiza una indemnización para los despedidos de 25 días por año trabajado, con un máximo de 16 meses y un tope de 97.000 euros por cada trabajador. Cada uno de los afectados recibirá, además, una cantidad lineal de 2.500 euros.

El pago se realizará de una sola vez y en el momento en que se entreguen las cartas de despido, algo que está previsto para la próxima semana. Las indemnizaciones se calcularán a partir de la retribución que percibía la plantilla hasta 2011, antes de que se aplicara en la empresa un tijeretazo que mermó el 16% las nóminas de los empleados.

Dura situación de la plantilla de Zeta

Este pacto sobre Interviú y Tiempo no traerá la paz al Grupo Zeta, que se enfrenta a una demanda en los tribunales por parte de los trabajadores despedidos el pasado diciembre del diario Sport -que piden que se anule el despido colectivo- y a la negociación del Expediente de Regulación de Empleo que ha anunciado en El Periódico de Catalunya.

Esta medida está previsto que afecte al 45% de los 400 trabajadores del rotativo, tanto a sus periodistas como a los departamentos de administración, sistemas, publicidad y logística. Por tanto, disminuirá considerablemente la potencia de fuego del periódico más vendido en quiosco en Cataluña y uno de los más críticos con el independentismo.

No hay que olvidar que Zeta se deshizo el pasado abril de su buque insignia,Ediciones B, cuyas acciones vendió por 39 millones de euros a Penguin Random House. Después, llegó el turno de Interviú y Tiempo. Fuentes del grupo señalaron hace unos días que no pretenden cerrar más medios de comunicación. Y en El Periódico no se puede decir que el ERE haya pillado por sorpresa, dado que lo esperaban desde principios de 2017. Pero en su redacción ha sorprendido la beligerancia de la empresa, que pretende reducir la redacción a casi la mitad de su tamaño.