Gregorio Morán gana la última batalla judicial a Godó por su despido de ‘La Vanguardia’

La justicia ha dado la razón a Gregorio Morán en la última batalla judicial que le enfrentaba a La Vanguardia. El Tribunal Supremo ha inadmitido a trámite el recurso de casación presentado por Godó contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que obligaba a la editora del periódico a readmitir o a indemnizar al periodista.

El TSJC declaró como "improcedente" la rescisión del contrato mercantil que unía a Morán con La Vanguardia, al considerar su situación equiparable a la de los falsos autónomos.

Aquella sentencia condenaba a la empresa presidida por el conde de Godó a readmitir a Morán y a abonarle los salarios que le corresponderían desde la fecha de su despido hasta marzo de 2019; o bien a a indemnizarle con una cantidad de 143.052 euros.

El auto de la Sala Social del Alto Tribunal declara la firmeza de la sentencia recurrida e impone las costas judiciales a la parte recurrente, incluidos los honorarios de los letrados. Por tanto, pone fin a un litigio que se inició después de que el Grupo Godó decidiera romper la relación profesional que mantenía con Godó.

El documento del Tribunal Supremo incide en que Morán comenzó a prestar servicios a La Vanguardia el 9 de abril de 1988 mediante un contrato verbal con su entonces. El acuerdo contemplaba la publicación de 48 artículos al año (los sábados), aunque la empresa le abonaría lo correspondiente a 52. Es decir, le reconocía implícitamente las vacaciones.

La empresa también le abonaba los gastos generados en viajes, hoteles, desplazamientos o materiales necesarios para escribir su artículo. Por otra parte, cuando Morán "iba los viernes a la sede de la empresa, trabajaba en un mismo escritorio, con armarios y archivadores, material de oficina (...) o taquilla personal donde podía guardar sus efectos personales y la bibliografía de consulta", expone el auto.

Por todas estas circunstancias, su despido fue declarado improcedente, dado que el TSJC consideró la situación de Morán dentro de 'La Vanguardia' era la de un falso autónomo.

El despido de Morán

Cabe recordar que Gregorio Morán -que desde octubre de 2018 publica sus Sabatinas Intempestivas en Vozpópuli- fue despedido de La Vanguardia mediante un burofax en verano de 2017, tras tres décadas de colaboración con el rotativo. Entonces, el escritor y periodista ovetense lamentó que no se le comunicara el motivo de la decisión, si bien se produjo un mes después de que uno de sus artículos fuera censurado.

El texto se titulaba Los medios del movimiento nacional y denunciaba la “ruptura brutal de la sociedad catalana” que ha ocasionado el separatismo. “Estamos en manos de un personal que bordea la ley, y que lo hace con el ánimo de no sólo de incumplirla, sino de imponer la suya, que no es otra que ir a la ruptura y provocar un conflicto no sólo cívico sino violento. Necesitan algún muerto que sirva de símbolo a la asonada. En ocasiones pienso que estamos rememorando las guerras carlistas a los que son tan agradecidos gran parte de estos fanáticos del enfrentamiento”, exponía.

Morán lamentaba el apoyo que los medios de comunicación de Cataluña le han otorgado a la Generalitat, a cambio de generosas subvenciones que han ascendido a decenas de millones de euros en los últimos años. “Los fondos destinados a diarios como Ara, Punt Diari, TV3, que superan Canal Sur de Andalucía o el canal de Madrid, que ya es decir, cantidades de todos modos exorbitantes que pagamos todos los ciudadanos, desde Cádiz a Girona, y donde sobreviven 7 directivos de TV3 con salarios superiores a los 100.000 euros, podrán parecer una nadería frente a las estafas reiteradas del PP, pero describen un paisaje. Cobrando eso, ¡cómo no voy a ser independentista!”.

La sentencia del Tribunal Supremo sobre el despido de Morán -representado por el letrado José Manuel Morante- es firme y pone fin a este litigio.