Filomena da el tiro de gracia a la prensa: la nevada impulsa más aún a los digitales

Las voces más catastrofistas advertían a principios de siglo de que en 2020 no se imprimirían periódicos y es evidente que han fallado en sus predicciones. Sin embargo, no se puede decir que la situación del sector sea positiva; más bien todo lo contrario. En el siglo XIX, los horarios de los trenes británicos estaban condicionados por el reparto de la prensa y, si se retrasaban, la información no llegaba a los lectores. Sin embargo, la realidad cambió hace tiempo, pues llegó internet y se convirtió en una alternativa al papel. Más de dos décadas después de la aparición de la prensa digital, la realidad es que el papel se ha convertido en el complemento informativo a los periódicos online. Hoy, tiene una posición secundaria.

Esto se ha vuelto a demostrar en un momento de máxima expectación, como es el paso del temporal Filomena por varias provincias españolas, que ha obligado a millones de personas a permanecer en sus casas. En estos días, se ha interrumpido la distribución de periódicos en la capital madrileña, lo que ha vuelto a trasladar todo el protagonismo a internet.

Fuentes de los principales grupos de prensa españoles inciden en que durante el fin de semana no pudieron repartir sus periódicos en Madrid. "Durante el sábado y el domingo se produjeron incidencias en la distribución de ejemplares en algunos puntos de comunidades que se encontraban incomunicados", expresan desde Unidad Editorial, la propietaria de El Mundo, Marca y Expansión.

Este lunes -mantienen- se ha llevado a cabo el reparto "en los puntos de la red de ventas ubicados en las calles despejadas y accesibles a través de vehículos", algo que, según Vocento y Prisa, ha permitido llevar los periódicos a la mayoría de los puntos de venta.

Desde las tres empresas esperaban este lunes que sus ediciones de este martes se repartan en la gran mayoría de las zonas afectadas.

Lo digital como compensación

En los tres casos subrayan que tomaron medidas para compensar a sus suscriptores el hecho de que no pudieran recibir el diario. En el de Vocento, ofrecieron acceso a la edición de ABC en Kioskoymas. Por su parte, Unidad Editorial ha mantenido el acceso de sus abonados a su plataforma Orbyt, donde se encuentran los ejemplares de sus periódicos.

En el caso de Prisa, el grupo remitió un correo electrónico a sus clientes para ofrecerles la posibilidad de descargar las ediciones impresas y han dispuesto de los contenidos de sus periódicos en formato 'pdf'. Además -aclaran-, han excluido de su muro de pago todos los contenidos relacionados con Filomena que han subido a su web. Es decir, han sido gratuitos.

En los tres casos, optaron por las herramientas digitales para paliar los efectos de la ausencia de papel.

Confinamiento y caída

La de Filomena no ha sido la única incidencia que han sufrido estas empresas durante los últimos tiempos, pues también recibieron un fuerte impacto cuando se decretó el confinamiento y, por un lado, se restringió la libertad de movimiento para la población y, por otro, se desplomó la inversión publicitaria.

Los medios de comunicación fueron declarados como un 'servicio esencial' y los quioscos permanecieron abiertos, pero la difusión de las principales cabeceras cayó.

De hecho, según los datos de la Oficina para la Justificación de la Difusión (OJD), hasta septiembre la pérdida de difusión acumulada de El País fue del 29,83%, frente al 19,51% de ABC, el 38,64% de El Mundo, el 19,72% de La Vanguardia y el 35,53% de El Periódico de Catalunya.

Ningún periódico alcanzó, ni de lejos, la barrera psicológica de los 100.000 ejemplares diarios. De hecho, el pasado octubre La Vanguardia obtuvo 73.296; El País, 72.471; ABC, 53.436; El Mundo, 45.111; y El Periódico, 33.506.

El descenso de la inversión publicitaria también fue mayor en prensa (36,8%) que en la totalidad del sector de los medios de comunicación (27,2%) entre enero y septiembre, según los datos de la consultora i2P.

Las ediciones digitales de los diarios batieron durante los meses de confinamiento su récord de visitas y, actualmente, son seis cabeceras españolas las que contabilizan más de 20 millones de lectores. Entre ellas, La Vanguardia, El Mundo,ABC y El País. Es decir, diarios con edición impresa.

Televisiones y Filomena

Este periódico preguntó este lunes a las fuentes oficiales de Atresmedia y Mediaset por el efecto de Filomena en su rutina de trabajo.

Desde Mediaset, describen el dispositivo que montaron con motivo de la venida del temporal de la siguiente forma: "Se tomó la decisión de reservar más de 130 habitaciones en tres hoteles cercanos a la sede para todos aquellos trabajadores a lo que les iba a ser imposible llegar hasta sus domicilios, especialmente del programa Sálvame, que se había emitido con normalidad, así como los miembros del Informativo de las 21 horas, Viva la vida (que se emitiría al día siguiente) y los compañeros de los equipos técnicos de los respectivos espacios, así como de servicios como Control Central, Emisiones, Mantenimiento Eléctrico, Maquillaje y Peluquería, etc. Algunas personas decidieron quedarse incluso en la propia sede".

El sábado por la tarde -añaden- se habilitó un servicio de lanzadera de vehículos 4x4 para trasladar al personal de Mediaset España y miembros de las productoras colaboradoras, desde la boca de metro más cercana a la sede, Las Tablas, y vuelta, así como desde algunos domicilios.

El sábado, ante la imposibilidad de llegar a la redacción por parte de los presentadores habituales de Informativos Telecinco Fin de Semana, Ángeles Blanco y Pepe Ribagorda, Pedro Piqueras se hizo cargo de las ediciones (ampliadas). "Otros miembros de la redacción salieron a las calles y solos o con la ayuda de familiares y amigos, se grabaron con sus propios móviles para hacer crónicas y contar lo que estaba sucediendo desde distintos puntos geográficos", añaden.

Atresmedia ha explicado que emitió una programación especial durante todo el fin de semana en Antena 3 y La Sexta.

En el caso de La Sexta, la programación se extendió el sábado de 9 a 15.30 horas; y de 17 a 2 horas, mientras que el domingo, de 10 a 21.30. En el de Antena 3, hubo avances informativos de 7 minutos por cada hora durante las mañanas del fin de semana; y de tres y cuatro minutos por las tardes.

Además de los trabajadores que se emplean durante los fines de semana, participaron en la cobertura empleados de la redacción de informativos que trabajan los días de diario. En el caso de Antena 3, ascendió a 1/3 de la redacción.

Fuentes oficiales de Atresmedia inciden en que se dispuso para varios trabajadores hoteles en San Sebastián de los Reyes (Madrid) para que pudieran acudir a su puesto de trabajo sin desplazarse y que, en algunos casos, se movilizaron vehículos 4x4 para que pudieran acudir a los puntos desde donde se realizó la cobertura informativa.