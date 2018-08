Évole estrenará un programa dedicado a la tercera edad en Antena 3

La productora del programa Salvados, Producciones El Barrio, que presenta Jordi Évole, tiene un nuevo proyecto que se emitirá en Antena 3 y será un nuevo formato para el periodista catalán. Se trata del programa Hasta los 100 y más allá, en el que Évole dará voz a las personas que superen el siglo de vida.

El espacio tratará de dar visibilidad a los cambios políticos, culturales y económicos que se han producido en nuestro país, contados desde la perspectiva personal de los entrevistados.

Tras el éxito de Évole con el espacioBienvenidas al norte, bienvenidas al sur, en el que juntaba a un grupo de mujeres catalanas y andaluzas para descubrir sus diferencias y similitudes, el periodista se vuelve a rodear de la tercera edad, para en esta ocasión conocer cómo han sufrido los avances sus entrevistados.

Pese a que aún no se ha dado a conocer la fecha de su estreno, Antena 3 ya ha emitido un vídeo promocional en el que se ve a Évole charlando con una anciana: “Espero que se guste cuando se vea en la tele”, le dice el periodista. A lo que la anciana le responde: “Y si no me tendré que conformar”.