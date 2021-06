El periodista Esteve Crespo se perfila como nuevo director de los servicios informativos de RTVE. El actual responsable de los Centros Territoriales de la corporación será confirmado durante la próxima semana, salvo sorpresa, después de haber sido propuesto para el cargo por el presidente de la radio-televisión pública, José Manuel Pérez Tornero, según fuentes de Torrespaña consultadas por Vozpópuli.

No está siendo fácil la elección del sustituto de Enric Hernández, dado que las desavenencias internas y las diferentes sensibilidades políticas que conviven en el Consejo de RTVE han condicionado la búsqueda de un responsable.

De hecho, el nombre de Crespo surge después del nombramiento fallido de Mamen del Cerro, actual jefa de informativos de Radio Nacional de España (RNE) y la cual fue propuesta por Pérez Tornero para encabezar el organigrama de los noticiarios de RTVE el pasado mayo.

Su designación no fue posible debido a las discrepancias que surgieron entre ella y el presidente de la corporación sobre su equipo en Torrespaña. En concreto, Del Cerro quería como número 2 a Miguel Ángel Sacaluga, cosa que Pérez Tornero no aceptó. A la vista de que la periodista no quiso negociar este punto, el máximo responsable de RTVE decidió buscar otra candidata para encabezar los noticiarios.

Currículum de Esteve Crespo

Esteve Crespo (1963) es natural de Molins de Rey, Barcelona, y llegó a la corporación en 1990 para coordinar, en Cataluña, la información para Radio 1, Radio 5 y Radio Exterior y la redacción de los informativos de RNE Cataluña.

En 2005, fue propuesto como responsable Política y Economía de los informativos de Sant Cugat y, en 2007, aterrizó en Madrid como editor del TD2 y, después, del noticiario de los fines de semana. En los últimos años, ha sido jefe de Redes Sociales en Cataluña (2014 - 2018) y subdirector de los Informativos Territoriales.

En 2020 fue propuesto para un sillón que estaba ardiendo en ese momento, como es el de director de los Centros Territoriales de RTVE. El 30 de junio, Cristina Ortiz presentó su dimisión por los fuertes desencuentros mantenidos con Enric Hernández. como sustituto se propuso a Ignacio Miramón, pero a los diez días también dejó el puesto. Fue entonces cuando Esteve Crespo llegó al cargo.

Hasta que se haga oficial su nombramiento -y si su candidatura no decae, como la de su predecesora-, negociará la composición de su equipo con Pérez Tornero. Eso requiere la asignación de puestos de gran responsabilidad, como el de director de los telediarios de TVE y de los informativos de RNE.

El futuro de Enric Hernández

Queda por ver cuál es la posición en la que quedará Hernández una vez se ha confirmado su salida como director de Informativos y Contenidos de Actualidad de la corporación. El presidente anunció su nombramiento como responsable de RTVE.es, desde Barcelona. Sin embargo, una parte del Consejo de Administración de la corporación está en contra de su continuidad, tal y como se puso sobre la mesa en la reunión de este lunes.

La decisión definitiva a este respecto ha quedado aplazada para una siguiente reunión.