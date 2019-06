'El País' vuelve a ser condenado en un litigio contra Ignacio Torreblanca, su exjefe de Opinión

La Audiencia Provincial de Madrid ha dado la razón a Ignacio Torreblanca en el litigio que mantiene contra El País desde el pasado septiembre. El exjefe de Opinión del rotativo demandó al diario después de que publicara en sus ediciones impresa y digital una información que hacía referencia a la forma en la que sucedió su despido, acaecido el pasado junio. El juzgado número 37 de la capital madrileña falló en octubre a favor del periodista y reconoció su derecho a la rectificación. Ediciones El País S.L. recurrió la sentencia, pero la Audiencia rechazó el alegado el pasado 31 de mayo.

Torreblanca inició este litigio después de que El País difundiera, en septiembre, unas palabras que su directora, Soledad Gallego-Díaz, pronunció en un desayuno informativo celebrado en Madrid. En concreto, la responsable del periódico aseguró que, tras destituir a Torreblanca como jefe de Opinión, le pidió que siguiera como colaborador, “pero él prefirió otro destino”.

Sus palabras fueron reproducidas en un artículo publicado por el rotativo. Entonces, Torreblanca reclamó la difusión del siguiente texto, con su versión de los hechos, ante su desacuerdo con el contenido del artículo:

"En relación con la extinción del contrato de don José Ignacio Torreblanca, anterior director de Opinión del diario El País, debe ponerse de manifiesto que dicha extinción se produjo como consecuencia de su despido por parte de Ediciones El País S.L., y no responde a la voluntad del Sr. Torreblanca de no continuar colaborando con dicho medio de comunicación. En este sentido, las declaraciones de doña Soledad Gallego-Díaz, realizadas en el Foro de la Nueva Comunicación el 10 de septiembre de 2018, en relación con la extinción del contrato de trabajo del Sr. Torreblanca, no se corresponden con la realidad".

Reacción de El País

Pese a recibir una sentencia contra sus intereses por parte del juzgado de primera instancia, El País decidió no publicar este texto, sino un artículo de dos párrafos (1 de noviembre de 2018) en el que reconocía que cesó a Torreblanca como jefe de Opinión el pasado 30 de junio de 2018 y, posteriormente, le planteó "varias ofertas para que siguiera en el Grupo Prisa, que el interesado rechazó".

A continuación, añadió: "El señor Torreblanca recurrió a los tribunales para ejercer el derecho de rectificación y que se dijera que la extinción del contrato como responsable de Opinión no respondió a su voluntad ni al hecho de que no continuara colaborando en el diario. El Juzgado de Primera Instancia número 37 de Madrid sentenció (...) a favor del señor Torreblanca. El País ha decidido recurrir la sentencia".

La Audiencia Provincial ha reconocido el derecho de Torreblanca a que se publique el texto íntegro y sin modificaciones que remitió al diario con su posición con respecto a su despido. El tribunal ha dejado abierta la posibilidad al Grupo Prisa para que presente un recurso de casación, para lo que le concede un plazo de 20 días desde la notificación de la sentencia. Fuentes de la compañía han declinado hacer comentarios al respecto.

Cabe recordar que este periodista forma parte del personal de confianza que acompañó a Antonio Caño durante la última parte de su gestión. Su despido se realizó por carta el pasado 26 de junio y fue recurrido un mes después por el afectado, que ha reclamado a los tribunales su nulidad “y subsidiariamente su improcedencia” por considerarlo irregular. Torreblanca considera que en su despido mediaron motivos ideológicos, de ahí que iniciara el procedimiento judicial, en el que está citada a declarar, como testigo, Soledad Gallego-Díaz.

La vista se ha retrasado en dos ocasiones y ha sido fijada para el próximo 17 de septiembre.