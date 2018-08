Tijeretazo al sueldo de los jefes de Atresmedia y Mediaset en plena 'tormenta perfecta' bursátil

El próspero negocio de Atresmedia y Mediaset se ha visto amenazado por la transformación digital que vive el sector audiovisual, que ha propiciado la entrada en España de gigantes internacionales del entretenimiento como Netflix o HBO, que ofrecen contenidos bajo suscripción. De momento, las compañías comandadas por Silvio González y Paolo Vasile se mantienen como los grupos de medios de comunicación más rentables y obtienen beneficios de decenas de millones de euros, pero su evolución en bolsa ha sido preocupante durante los últimos meses, lo que ha hecho saltar las alarmas en las dependencias de analistas de referencia como Morgan Stanley o Deutsche Bank. En este contexto, sus directivos han percibido remuneraciones más bajas que el año pasado, según se recoge en los informes que han presentado ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Durante el primer semestre de 2018, las retribuciones de los consejeros y altos directivos de Atresmedia descendieron el 33,2% en comparación con el mismo período del ejercicio anterior, mientras que las de sus homólogos de Mediaset lo hicieron el 3%.

En estos meses, los consejeros de Atresmedia percibieron 2,26 millones de euros, frente a los 2,54 de los seis primeros meses de 2017. Sus retribuciones fijas ascendieron a 1,33 millones, sus variables a 439.000 euros y sus dietas, a 488.000. Por su parte, los directivos cobraron 2,43 millones de euros (4,4 en 2017).

El grupo tiene vigente un plan de incentivos para varios directivos y consejeros que está relacionado con el cumplimiento de una serie de objetivos económicos entre 2016 y 2018 (EBITDA y entrega de dividendos a los accionistas) y que será pagadero en acciones. En total, tiene asignadas 791.880 participaciones, a un “valor razonable” de 8,8 millones de euros -según figura en su informe semestral- y de unos 5 millones de euros en el mercado. Su liquidación se producirá en el primer cuatrimestre de 2019 y 2020.

La acción de Atresmedia ha perdido el 28% de su valor desde enero, mientras que la de Mediaset, el 32,34%

El Consejo de Administración de Mediaset percibió 2,99 millones de euros entre enero y junio, frente a los 3,2 millones del año anterior. De esta cantidad, 1,8 millones le correspondieron a sus miembros en concepto de retribución fija, 898.000 euros de variable y 236.000 euros en dietas. El sueldo de sus directivos aumentó desde los 2,82 hasta los 2,94 millones de euros. Hace un año, este grupo estaba conformado por 20 miembros, mientras que actualmente, por 22.

Malos augurios

De momento, no se puede decir que su negocio esté en crisis, pues Atresmedia ganó 69 millones y Mediaset, 125 durante el primer semestre del año. Pero el dato de este último no mejoró con respecto al año pasado y el del segundo empeoró el 17,8%. Y sus ingresos no han crecido dentro de un mercado que, según Infoadex, cayó el 0,9% en el primer semestre de 2018.

Las noticias que proceden de los analistas internacionales tampoco son precisamente buenas. Hace unos días, Morgan Stanley actualizaba su previsión sobre Mediaset y rebajaba el precio objetivo de su acción hasta los 5,3 euros (1 euro menos, aproximadamente). En su análisis, el banco advertía del viento de cara que encontrarán en su camino en los próximos tiempos las televisiones de la TDT, ante el empuje de Amazon, Netflix o HBO. Una evidencia de la que son conscientes sus directivos.

La opinión de los inversores al respecto se puede apreciar al comprobar la evolución de su acción. La de Atresmedia ha perdido el 28% de su valor desde enero, mientras que la de Mediaset, el 32,34%, lo que se traduce en cientos de millones de euros de descenso en su capitalización.