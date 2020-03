Díaz Ayuso la emprende contra Rosa María Mateo por los ataques a la sanidad madrileña

Rosa María Mateo ha recibido una nueva acusación en la que se señala el sesgo de los telediarios de RTVE. En esta ocasión, la remitente ha sido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que a través de una misiva le ha comunicado su "indignación" por las críticas a la sanidad pública madrileña.

El episodio que ha provocado el malestar de Díaz Ayuso se ha producido este jueves, durante un programa especial que ha emitido La 1 sobre el coronavirus, en el que uno de los reporteros de la televisión pública ha acudido al Hospital La Paz y ha entrevistado a un enfermero "conocido por su activismo político", que ha sido especialmente crítico con la actuación de las autoridades autonómicas.

"Sorprendentemente, Televisión Española no ha entrevistado al consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, ni tampoco al director del centro, lo que me lleva a pensar que la elección del testimonio no ha atendido a criterios periodísticos", critica la política, que recuerda la simpatía con Unidas Podemos del citado enfermero.

Testimonios con "falsedades"

A su juicio, las declaraciones de este trabajador están llenas de "falsedades" y no han sido contrastadas -ni son compartidas- con otros compañeros del sistema público de salud. A esto se añade -apunta la misiva- que TVE había hecho circular unas horas antes la noticia de que la Comunidad de Madrid ha perdido en los últimos años 3.300 profesionales en el sistema público de salud.

"Es muy lamentable que la televisión pública aproveche la mayor crisis sanitaria de la historia reciente de España para tratar de desgastar políticamente al Gobierno de la Comunidad de Madrid con datos falsos y argumentos tergiversados e incompletos. Espero sepa poner fin a tanta irresponsabilidad", concluye Díaz Ayuso.