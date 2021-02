El país que veía culebrones turcos durante la mayor pandemia del siglo

Somos tan simples que a veces necesitamos finales felices para desviar la atención sobre lo cotidiano, que resulta demasiado monótono y suele terminar en un juzgado o en el tanatorio. Los culebrones cumplen bien esa función analgésica, pues siempre culminan como el espectador lo desea, que suele ser con el éxito de los protagonistas. En unos cuantos, todo acaba en la ceremonia nupcial, entre miradas de complicidad y lágrimas de la madrina. Ahí no hay hipoteca, suegra insoportable, ni estrecheces, ni ese desgaste que tan bien describía Pablo Milanés: “A todo dices que sí / a nada digo que no / para poder construir / la tremenda (terrible) armonía / que pone viejos los corazones”.

Las telenovelas han vuelto a convertirse en un fenómeno de masas en España; y lo han hecho en un momento histórico complejo. No se libra una guerra en las calles y nuestros soldados no son víctimas del fuego enemigo, pero un virus es capaz de matar a los más débiles en 10 días. Eso genera una situación de constante ansiedad, pues es difícil prever cuándo y cómo puede atacar el asesino invisible.

Quizás como refugio ante esa amarga realidad, hay unos cuantos millones de españoles que se han enganchado a los culebrones turcos. El género viene que ni pintado: sus capítulos tienen el tono trágico de la realidad de nuestros días, pero los espectadores confían en que su final sea feliz. Y seguramente lo será, como ocurre en este género. Es casi como la formulación de un deseo inconsciente. Es entregarse a realidades alternativas para evadir la mente de los problemas generados por la pandemia, acentuados por la impresentable batalla política.

Turquía viene al pelo

La tierra de Atatürk ha desarrollado en los últimos años una potente industria audiovisual y los ciudadanos españoles han sido conscientes del fenómeno mucho después de saber que, por cuatro perras, quien acude calvo a Estambul vuelve con el cráneo sembrado de juventud rediviva. Dicen los expertos que la estructura narrativa de estas telenovelas es distinta a la de las latinoamericanas, pero también abordan temas de interés social. Es decir, no son productos vacíos.

La célebre Cristal hizo más por la prevención del cáncer de mama -una de sus personajes lo sufría- que unas cuantas campañas institucionales. En Kizim (Mi hija) se pone el foco sobre otro de los problemas que afectan a ciudadanos de todos los países, como son las enfermedades degenerativas, pues una de sus protagonistas padece la patología de Niemann-Pick.

Quienes cometen el frecuente error de encajonar la cultura en el ámbito de lo sublime, suelen obviar la capacidad para transmitir mensajes de estas producciones.

Hay una parte de la población que ha encontrado refugio en estas telenovelas en estos tiempos complejos. Atresmedia las estrenó en su canal Nova, aprovechó el pasado verano para probarlas en Antena 3 y actualmente las programa varios días, con éxito, en su horario de máxima audiencia, lo que supone todo un logro, pues son mucho más baratas que otros productos audiovisuales -que desde el grupo aseguran que siguen realizando- y enganchan muy fácilmente a su público. En tiempos en los que las televisiones han tenido que ahorrar decenas de millones de euros tras el derrumbe de los ingresos publicitarios, han encontrado en estas series su fórmula mágica.

De Mujer ha emitido 65 capítulos con una cuota media de pantalla de 16,6 puntos, mientras que de Mi hija ha ofrecido 8 entregas, con el 16,4%. En este enero, han sido las dos series más seguidas de España. A la vista de este éxito, Telecinco estrenaba recientemente Love is in the air, otra telenovela turca.

Por mucho que los esnobs y la prensa fácilmente impresionable hable cada semana de que ha descubierto 'la mejor serie de la historia' en Netflix o HBO -es muy patético ese servilismo berlangiano-, lo cierto es que hay producciones menos ostentosas que tienen su público en España. Por ejemplo, la turca Fatmagul cosechó 744.000 espectadores de media, en Nova, entre enero y junio de 2018. ¿Cuántos estrenos de las plataformas OTTs alcanzaron ese dato?

Pasión turca

Tiene cierto componente de realismo mágico el que cientos de miles de españoles se hayan encomendado a las telenovelas en tiempos del covid. A Ergodan también le vendrá bien que su país exporte ficción, pues su realidad y el estado de su democracia generan un rechazo mucho mayor. Pero por eso los regímenes invierten en cine y deporte, pues saben que son grandes herramientas de propaganda.

Hasta ahora, había un refugio de la vida real los fines de semana tras el telediario de sobremesa de La 1, cuando los culebrones fílmicos alemanes nos recordaban lo fácil que es para las buenas personas tener un Porsche, una mansión en propiedad y un vecino psicópata. Ahora, ese público también puede encontrar acomodo después de El Hormiguero. Y habrá quien no vea la televisión y quien se enganche a los youtubers. Todo es respetable. Y, en el fondo, todo forma parte del ecosistema de ocio masivo. Con sus múltiples contras, claro.