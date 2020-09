Comprar heroína a dos invitados o cuando todo vale en televisión

Al sentarme para escribir tenía serias dudas porque el cuerpo me pedía dedicarme al estreno de Masterchef Celebrity, ya que ver a Celia Villalobos y compañía en los fogones da mucho juego, pero la cabeza me pedía centrarme en la enésima polémica de Pablo Motos o en la vuelta de Iker Jiménez. Sin embargo, ella volvió a cambiarlo todo porque me recordó lo realmente importante que ha ocurrido en la televisión estos días.

-¿Qué pasa amigo? ¿Imagino que dedicarás tu artículo al tema del momento?

-¿Cuál es ese tema?

-Pero chico, cuál va a ser, lo de Jesús Vázquez con Bertín Osborne. En el mundillo televisivo no se habla de otra cosa. Fue impresionante ver al presentador derrumbarse así cuando contó cómo le afectó el caso Arny y cómo llegó a engañar a su madre para que falleciera en paz.

-Creo que tienes toda la razón. Pero es mucho peor lo que hemos sabido después sobre ese mismo caso por la confesión de una periodista.

-¿De qué me hablas?

-Te hablo del artículo del Huffington Post donde la crítica televisiva Mariola Cubells pide perdón a Jesús Vázquez por lo que pasó en la televisión valenciana, en Canal Nou, en aquellas fechas.

-Ni idea. ¿Y se puede saber qué pasó?

-Luego te paso el link para que lo leas, pero básicamente cuenta que dos denunciantes del caso Arny acudieron a Canal Nou para contar su historia. Ella tenía que atenderlos para que llegasen sanos y salvos al programa porque eran dos yonquis. Los recogió en el aeropuerto y pasó la tarde con ellos. Para empezar, cuenta que uno admitió que todo lo que estaban contando era una pura invención.

Los dos susodichos andaban con el mono porque, en sus propias palabras, necesitaban "comprar caballo" para estar en condiciones. Ella se lo dijo al director del programa y este contestó: "Pídele dinero a producción, que se la compren, que alguien los acompañe"

-¿Pero qué dices?

-Lo que oyes. Y espera que ahora viene lo peor. Los dos susodichos andaban con el mono porque, en sus propias palabras, necesitaban "comprar caballo" para estar en condiciones. Ella se lo dijo al director del programa y este contestó: "Pídele dinero a producción, que se la compren, que alguien los acompañe". Alguien los llevó, compraron y se drogaron. Listos para salir en pantalla.

Se hace un silencio en nuestra conversación.

-O sea, ¿me estás contando que un programa de televisión de una cadena pública compró heroína a dos drogadictos para que estuvieran en forma y pudieran soltar sus mentiras en directo?

-Eso te estoy diciendo. Ni más ni menos. Contado por una protagonista y testigo de la historia.

-Esto que me cuentas supera cualquier cosa que haya visto en la tele o que haya sabido. Me quedo muerta, sin palabras.

-Sí, amiga, lo supera todo. Porque además recordarás que en el caso Arny la mayoría de acusados, entre ellos Vázquez y otros famosos, quedaron absueltos años después porque no habían hecho nada malo.

-Sí, eso lo sabía. ¿Pero cómo pudieron hacer algo así en Canal Nou?

-Ni idea, pero lo que pasó nada tiene que ver con el periodismo. Es la absoluta falta de cualquier atisbo de escrúpulo por conseguir audiencia. Es peor que telebasura. Es contribuir a alimentar un gigantesco bulo que tanto daño hizo a tantas personas. Es el triunfo de la mentira. Es el 'todo vale'. Cualquier otra cosa que haya pasado en las Tómbolas o los Sálvames de turno no tiene comparación con esto.

-Todo esto es bastante más fuerte que lo que se vio en la entrevista, pero yo ni me había enterado.

-Claro, querida, porque la imagen de Vázquez desconsolado vende más que estas entrañas periodísticas.

-¿Y por qué si todo eso que pasó hace 25 años la periodista lo cuenta ahora?

-Porque vio el programa de Bertín con Vázquez.

-Joder, lo podría haber contado antes, ¿no?

-Bueno, al menos lo ha contado. El propio presentador ha dicho en las redes que la perdona.

-Yo no se lo perdonaría.

-Quizás yo tampoco, pero hay que vivir algo así para saberlo. Ya hablaremos, que tengo que escribir.