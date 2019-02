El gurú chavista de la izquierda latinoamericana aterriza en Madrid en plena crisis de Venezuela

Podría decirse que ha interpretado en Ecuador o Chile un papel similar al de Iván Redondo en el Gobierno de España. Es decir, el de gurú de la comunicación política. Se llama Carlos Amauri Venegas Chamorro y es conocido como Amauri Chamorro. Se define como un “soldado de la segunda independencia de América Latina” y ha asesorado a algunos relevantes políticos de izquierdas en el subcontinente americano. Desde el pasado 30 de enero, está al frente de una sociedad en España, con sede en Madrid.

La empresa la ha constituido con un capital social de 3.000 euros y con el nombre Alfaro Comunicaciones S.L. Tal y como se describe en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME), está domiciliada en el distrito madrileño de Vallecas y estará manejada por un socio único: Amauri Chamorro.

Este periódico ha contactado por mensaje con Chamorro, pero ha declinado hacer comentarios al respecto de su actividad en España. En la dirección en la que está registrada su empresa, aparece su nombre en el buzón, pero ninguna referencia al nombre de la sociedad. Y fuentes de la cúpula de Podemos -el partido con el que puede tener una mayor afinidad ideológica- aseguran que no hay constancia de que vaya a trabajar para el partido.

De momento, la única certeza es que puso en marcha una sociedad limitada el 30 de enero. Es decir, pocos días después de que Juan Guaidó se alzara como 'presidente encargado' de Venezuela y expresara su intención de convocar unas nuevas elecciones nacionales.

Amauri Chamorro trabajó como asesor para el Gobierno de Rafael Correa y colaboró en la campaña a las elecciones presidenciales de Lenin Moreno, su sucesor. También fue el jefe de campaña de Marco Enríquez Ominami (Partido Progresista) en las elecciones de Chile de 2017 (5% del voto) y formó parte del equipo de cultura de Dilma Rousseff, en Brasil.

En los comicios presidenciales de Colombia de 2018, no escondió su apoyo a Gustavo Petro, también de izquierda. Y, en Venezuela, ha estado claramente alineado con el movimiento bolivariano impulsado por Hugo Chavez y continuado por Nicolás Maduro. En una entrevista que realizó con Telesur, recogida por la publicación chilena T13 Semanal, definió el plan de Maduro para convocar la Asamblea constituyente como una lección para el mundo.

Sobre el tratamiento mediático que recibe este país, afirmó: “Los medios de comunicación en el extranjero, todas las empresas de comunicación que responden a grupos financieros, de poderes fácticos que están acosando a Venezuela, obviamente, no transmiten la realidad del gran volumen de gente que ha salido a la calle a votar (…) Es ridícula la participación de los medios regionales en deslegitimar la participación del pueblo democrático”.

Red de 'troles'

Hace unos años, el periódico ecuatoriano El Comercio se hizo eco de la supuesta participación de una consultora relacionada con Chamorro en un 'troll center'. Es decir, en una oficina desde la que se enviaban mensajes en masa contra la oposición a través de las redes sociales, en la campaña para las presidenciales de Ecuador. Chamorro negó la mayor al respecto y aseguró que todo aquello formaba parte de una campaña orquestada por la petrolera Chevron contra el Gobierno de Correa.

Habitual en diversas mesas redondas en el subcontinente americano, Chamorro ha afirmado en varias ocasiones que la izquierda se enfrenta a la hostilidad mediática, dado que la mayoría de estas empresas tienen una línea editorial conservadora. “Yo llevo el conocimiento para pelear con la izquierda en estas batallas”, dijo a T13 Semanal en una entrevista.

En su última publicación -a día viernes- en su cuenta de Instagram, del 4 de febrero de 2019, rinde un homenaje a Fidel Castro. “No cualquiera... No cualquiera tumba una dictadura con 20 hombres y 7 fusiles desafíando al Imperio norteamericano (…) No cualquiera logra ser la única nación latinoamericana sin desnutrición infantil. No cualquiera logra ser el único país latinoamericano sin problema de drogas. No cualquiera logra 100% de escolarización. No cualquiera sobrevive a más de 600 atentados contra su vida y a 11 presidentes norteamericanos intentando derrocarlo. No cualquiera sobrevive a 50 años de bloqueo y guerra económica. No cualquiera llega a los 90 años, con tanto protagonismo en la historia mundial”, expone.

Después de varios años de consultor político para la izquierda latinoamericana -y para sus movimientos populistas-, Chamorro ha establecido una empresa en España. Y, al igual que ocurrió en otros países, como Chile, lo ha hecho a pocos meses de la celebración de unas elecciones.