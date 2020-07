Mateo y Hernàndez provocan un cisma en RTVE y avivan la guerra sindical

No resulta especialmente difícil generar fuegos en Torrespaña, donde las sensibilidades entre los sindicatos y grupos de poder se encuentran generalmente a flor de piel. Ahora bien, lo que ha ocurrido en las últimas horas podría definirse como un incendio de grandes dimensiones, pues ha puesto en pie de guerra a una buena parte de los trabajadores de Radiotelevisión Española (RTVE).

Los focos principales se han registrado en tres puntos: Cataluña, la Dirección de Centros Territoriales y Radio Nacional de España (RNE). A esta hora, se podría decir que ninguno de los focos está todavía controlado.

El fuego se declaraba este martes en la Dirección de Centros Territoriales después de que su responsable, Cristina Ortiz, anunciara su "dimisión irrevocable" por sus discrepancias con el actual jefe de Información y Actualidad. "No estoy de acuerdo con que sea Enric Hernàndez quien decida ceses y nombramientos en centros territoriales, carentes de todo criterio profesional y sin tener en cuenta la opinión de esta dirección que es la que mejor conoce la situación y los perfiles para esos puestos de trabajo", expuso en una carta remitida a la plantilla.

En la misiva, tocó un tema especialmente sensible, al sugerir que estas designaciones se realizan para alcanzar la "paz social".

Fuentes de la Dirección de la corporación inciden en que este mensaje hacía referencia a un problema atávico en la casa, como es el ascenso de delegados sindicales con el objetivo de evitar batallas contra estas organizaciones, que cuentan con una fuerza importante dentro de RTVE. De hecho, basta cruzar la puerta del recibidor de Torrespaña para encontrar paneles con todo tipo de documentos propagandísticos de estos sindicatos.

Cuando Rosa María Mateo llegó a la corporación, en agosto de 2018, estuvo respaldada por los organizadores de los 'Viernes Negros'. Es decir, por los consejos de informativos y por sindicatos como Comisiones Obreras, que apreciaron en la administradora única provisional la actitud que reclamaban para cambiar la línea editorial y de gestión de la corporación.

Mucho han cambiado las cosas desde entonces. Especialmente, tras el nombramiento de Enric Hernàndez como máximo responsable de los telediarios. Desde ese momento, CCOO ha denunciado el escaso protagonismo que tiene Podemos en algunos programas informativos de La 1, que considera muy inferior al del PSOE. Es decir, al de la otra pata del Gobierno de coalición.

Otras fuentes de Torrespaña también han criticado el maltrato a personas afines al Consejo de Informativos, como Xabier Fortes, a quien se le comunicó hace unas semanas que dejará de presentar Los Desayunos de TVE. No obstante, en los cambios más recientes también se puede apreciar un guiño a este colectivo, pues el nuevo director de Centros Territoriales, Nacho Marimón, ejercía hasta ahora de presidente del Consejo de Informativos de RNE.

Cercanía al soberanismo

Otro de los asuntos que ha generado extrañeza en RTVE es la designación de Rosa María Quitllet como responsable de informativos del Centro Territorial de Cataluña, es decir, del segundo más importante de España.

Su nombramiento ha llamado la atención dentro de la corporación. Primero, por su marcado perfil político, que no sólo expresa con el lazo amarillo en la solapa, sino a través de sus redes sociales, donde comparte mensajes asociados claramente con la izquierda política, muy críticos con la Monarquía y favorables a los presos independentistas.

Sin ir más lejos, recientemente difundía un mensaje de Jaume Asens -diputado de Unidas Podemos- que afirmaba lo siguiente: "Hace casi 1.000 noches que Jordi Cuixart duerme entre rejas. Es una barbaridad que nunca podremos normalizar".

Cambios en la radio

El incendio también se ha extendido a RNE, donde Rosa María Mateo cesaba hace dos días a su directora, Paloma Zuriaga, y al responsable de sus informativos, Raúl Heitzmann.

Lo hacía después de varias semanas de conflicto, pero de forma sorpresiva, pues se esperaba que no hubiera más cambios en las direcciones de la corporación hasta que se eligiera al próximo presidente de RTVE, algo que está previsto que ocurra en las próximas semanas. Por esta razón, fuentes de Torrespaña no dudan en hablar de "tufillo revanchista" para explicar estos cambios.

El sustituto de Zuriaga será Ignacio Elguero, quien a lo largo de su trayectoria en la emisora ha ejercido distintos cargos y responsabilidades. Ha sido director de Programas (2013-2018), director de Radio 1 (2010-2013) y responsable de cultura en Programas (2008-2010). Actualmente dirige el programa ‘La estación azul’, tal y como ha destacado RTVE en una nota de prensa.

División en la plantilla

Ante este nuevo aluvión de cambios, la reacción de la plantilla no se ha hecho esperar, aunque no todos se han quejado de la misma manera. Fuentes de la casa señalan que se ha llegado a plantear de nuevo la posibilidad de celebrar los 'Viernes negros', pero la iniciativa finalmente fue desechada para no dar alas a los sectores más cercanos al PP.

Por ahora, rostros conocidos de la casa como Carlos Franganillo, José Ramón Patterson o Almudena Ariza han optado por publicar en sus cuentas de Twitter mensajes con el hashtag #RTVEdetodosydenadie para protestar por la situación.

Lo hemos dicho antes y lo reptimos hoy #RTVEdetodosydenadie — Almudena Ariza (@almuariza) July 1, 2020

Una fórmula diferente ha escogido María Eizaguirre, editora del Canal 24h y candidata al consejo de Administración de RTVE. La periodista, que hace unas semanas publicó una carta en la que señalaba que se estaban cruzando "líneas rojas" en la casa, ha publicado un par de mensajes en su Twitter en los que cuestiona el nombramiento de Quitllet y su cercanía con el soberanismo, pero sin usar el citado hashtag.