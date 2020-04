Facebook censura una información de 'Vozpópuli'

Este lunes una información publicada por Vozpópuli fue censurada por Facebook, la propietaria de WhatsApp, a petición de Maldita.es, uno de los fact-checkers o verificadores de noticias con los que trabaja en España la red social fundada por Mark Zuckerberg. En el artículo se habla precisamente de las empresas y organizaciones que se dedican a verificar los artículos que se suben tanto a esta red social como a WhatsApp, para evitar la difusión de los bulos y fake news.

El titular original de la noticia era el siguiente: "Estas son las organizaciones que determinan qué es un bulo y qué no en WhatsApp". Sostenemos esta aseveración en lo publicado en la propia web de WhatsApp, quien desglosa sus socios de referencia para dar por buena la información que circula entre los usuarios de la app. Estos socios, en el caso de España, son Newtral y Maldita.es, y trabajan de forma reactiva. Responden a las consultas de los usuarios del sistema de mensajería cuando dudan sobre la veracidad de una información, si bien no pueden censurar la difusión de la misma -las conversaciones están encriptadas-.

En la misma mañana del lunes se matizó el titular de la noticia para incluir a Facebook en el mismo: "Estas son las organizaciones que determinan qué es un bulo y qué no en Facebook, propietaria de WhatsApp", reza el mismo. Vozpópuli contactó con Facebook un día antes, el domingo, para elaborar la información, si bien también en la misma mañana de ayer lunes se actualizó la noticia para incluir nuevas apreciaciones a petición de la propia red social.

WhatsApp muestra en su web la relación que tiene con Newtral y Maldita.es. "Nos importa mucho la seguridad de nuestros usuarios de WhatsApp, por lo que seguimos concentrándonos en prevenir la desinformación. Si los datos que recibes parecen sospechosos o imprecisos, te recomendamos verificarlos con estas organizaciones de verificación de información de IFCN oficiales", detalla la página oficial del sistema de mensajería instantánea. En el 'site' también se reflejan los números de teléfono de Newtral y Maldita.es, organizaciones recomendadas por WhatsApp para contactar con ellas directamente a través de la propia app si los usuarios españoles dudan de cualquier información.

La relación de Facebook (la propietaria de WhatsApp) con Newtral y Maldita.es ha superado el año de vida. En marzo de 2019 la empresa estadounidense hizo público que esos eran sus dos socios de referencia, junto a la agencia francesa de noticias AFP, para evitar la difusión de noticias falsas en Facebook España. En este caso sí son proactivos: Maldita.es, Newtral y AFP se encargan de perseguir las noticias falsas en Facebook y bloquear su propagación en la red social (impiden la lectura de cualquier post que ellos consideren que difunde un enlace a una noticia falsa).

'Vozpópuli' publicó la información en su perfil de Facebook, pero fue censurada por Maldita.es, quien la calificó de 'noticia falsa'

Newtral fue fundada por la periodista de laSexta Ana Pastor (única accionista de la empresa). Maldita.es fue creada por otros dos informadores con una dilatada experiencia en el pasado en esa misma cadena, Julio Montes y Clara Jiménez Cruz. AFP tiene al Estado francés como uno de sus mayores accionistas. Estas explicaciones también forman parte del artículo censurado por la red social.

Vozpópuli publicó el lunes esta información en su perfil de Facebook, pero poco después fue censurada por Maldita.es, quien la calificó de 'noticia falsa' y fue retirada de la red social. Una circunstancia excepcional (es la primera vez que sucede), motivo por el cual contactamos con Facebook para solucionar el problema. Su departamento de comunicación, con el que este periódico habló tras la censura de la información, no pidió cambiar o rectificar ni una sola coma del artículo, pese a ser Facebook y WhatsApp motivo principal del mismo. Se nos remitió a Maldita.es, Newtral y AFP para negociar, tal y como establece el protocolo de Facebook, su publicación en la red social. Es decir, quien decide lo que es un bulo también pone las condiciones para deje o no de serlo. Son el único filtro, no hay otras alternativas.

Facebook asegura que no es responsable de impedir la publicación de la noticia. Explica que es algo que confía a tres organizaciones independientes, las citadas AFP, Newtral y Maldita.es. Matiza que son webs que se encuentran dentro de la IFCN, una red internacional de chequeo de noticias falsas formada por decenas de medios de comunicación de todo el mundo. De lo que sí es responsable Facebook es de seleccionar las organizaciones que filtran lo que se puede ver o no en los muros de sus usuarios.

No se usó la palabra censura

Newtral y Maldita.es no pueden censurar la información que circula por WhatsApp -las conversaciones están encriptadas-. En la noticia publicada en este periódico ayer lunes, y que ha generado un gran ruido en redes sociales, especialmente en Twitter, no se asocia la palabra censura a WhatsApp en ningún momento. De hecho, tal vocablo sólo aparece en los párrafos en los que la propia Facebook explica su punto de vista -declaraciones literales en el artículo- acerca de las acusaciones que algunos usuarios han vertido sobre WhatsApp y la dificultad de viralizar mensajes de un tiempo a esta parte.

Nuestra intención con la noticia censurada era explicar a los lectores quién está detrás de las organizaciones de verificación de informaciones impulsadas por Facebook tanto en la propia red social como en WhatsApp. Estamos convencidos de que era algo necesario tras la polémica que ha habido en los últimos días al respecto. Creemos firmemente que lo justo es que el ciudadano tenga la mayor información posible -y de la mejor calidad- para que tome sus decisiones con conocimiento de causa. Sorprendentemente ha sido Maldita.es, plataforma designada por Facebook para determinar qué es una noticia falsa y qué no, quien pone las condiciones para que a su vez esta deje o no de serlo.