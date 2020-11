Blas Herrero descarta subir por el momento su oferta por Prisa tras el no del Consejo

La oferta de Blas Herrero para adquirir los medios de comunicación del Grupo Prisa recibió el pasado viernes el rechazo unánime del Consejo de Administración de la compañía de los Polanco, tal y como adelantó este periódico antes de la conclusión de la citada reunión. El empresario asturiano había solicitado a los socios de la editora de El País que participaran en la operación, pero su rechazo ante tal posibilidad fue tajante. No obstante, el asturiano no tira la toalla.

La propuesta era de alrededor de 200 millones de euros y se presentó en un momento complejo, es decir, en mitad de la crisis de la covid-19, con la acción de Prisa en Bolsa en mínimos históricos y a pocas semanas de que el grupo efectúe la escisión de sus negocios, en un proceso que creará dos divisiones: una de medios de comunicación y otra de educación.

Pese a la negativa del consejo, fuentes cercanas al empresario han explicado a Vozpópuli que, de momento, no está en sus planes, ni en los del grupo de inversores que le respaldan –cuyo nombre no ha trascendido- aumentar la primera oferta presentada, si bien no han cerrado la puerta a posibles -aunque remotas- negociaciones, pues -inciden- la carta que remitió al grupo el pasado jueves se especificaba que la propuesta expira a finales del próximo mes.

Oficialmente, desde Prisa aseguran que no esperan ningún tipo de nueva oferta y que dan el asunto por cerrado.

Detalles de la oferta

El empresario ni siquiera conocía la valoración de los activos del grupo, dado que presentó su propuesta sin ni siquiera haber elaborado las due diligence de los negocios de Prisa. Tan sólo a partir de información pública.

Unas horas antes de enviar la carta a Gran Vía 32, sus abogados se pusieron en contacto con el grupo y con varios accionistas para advertir de sus pretensiones.

Entre los socios de la compañía, sorprendió el momento que eligió Herrero para tratar de hacerse con 'El País', 'As', 'Cinco Días', Cadena SER y Los 40. Principalmente, porque a los fondos de inversión no les interesaba vender su participación con la acción por los suelos. Máxime en casos como el de su principal accionista, Amber Capital (29,7%), que ha depositado más de 300 millones de euros en la empresa y se encuentran en verdaderas dificultades para rentabilizar su apuesta.

Y es que desde que recibió la oferta de Herrero, el consejo mostró su sorpresa por la baja valoración que el asturiano concedía a los activos. Tal es así que accionistas como Amber solicitaron que la oferta se rechazara de forma automática, sin necesidad de convocar un Consejo de Administración extraordinario.

Los analistas de Santander, por su parte, enviaron el jueves por la mañana una nota rápida a los inversores en la que estimó en 390 millones de euros el valor de los medios de comunicación de la compañía. Entre otras cosas, por la revalorización que se espera en Prisa Noticias para los próximos años, ante el posible auge del negocio del pago por contenidos.

Lo cierto es que, desde el momento en que trascendió la oferta, las acciones de la compañía incrementaron ostensiblemente su valor. Tal es así que el jueves llegaron a apreciarse el 20%. Este lunes cerraban la sesión el 11% por encima de la cotización inicial de la jornada.