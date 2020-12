Blas Herrero: “Mi oferta por los medios de Prisa es buena, por mucho que digan los analistas de Santander”

Pocas horas después de que trascendiera la intención de Blas Herrero de presentar una oferta por los medios de comunicación del Grupo Prisa, los analistas del Banco Santander enviaron una nota a los inversores en la que calificaban la propuesta de insuficiente, dado que consideraba que el valor de estos activos es de 390 millones de euros, frente a los alrededor de 200 millones que puso sobre la mesa Herrero.

“Era un informe que no había por dónde cogerlo. Si el analista quiere, que me llame y yo le explico el porqué se equivoca al hacer su valoración”, expresa el empresario, quien no disimula su enfado por la publicación de esos datos, que considera totalmente erróneos.

“Ese informe valora el negocio de la radio como se haría en el pasado, sin tener en cuenta el difícil futuro que le espera a las cadenas comerciales”, afirma en declaraciones a Vozpópuli.

Durante la conversación, el dueño de Kiss FM insiste en que este medio de comunicación se enfrenta a una crisis en los próximos años que compara con la que sufrieron la fotografía analógica y la prensa escrita.

“En Europa, se habla incluso del apagón de la FM en los próximos años; y ya cuesta encontrar tiendas que vendan aparatos de radio convencional. El futuro es el podcast y el pago. El negocio de la radio se verá comprometido en los próximos años. ¿Eso lo sabía el analista del Santander?”, incide.

Y añade: “En 1989, hace 30 años, yo aposté por el sector porque le veía futuro y monté Kiss FM. Y me fue muy bien. Pero ahora, en 2020, te digo lo contrario: las radios se devaluarán en los próximos años. Por eso, no se puede valorar la Cadena SER y Los 40 como en 2010 o 2015. Su valor lo tiene que determinar su futuro”.

El inversor asturiano vaticina que en pocos años los postes radiofónicos y las concesiones desaparecerán, pues se emitirá por internet. Esto –a su juicio- también restará valor a los activos radiofónicos.

“Mis asesores tuvieron en cuenta estos factores. También la evolución del negocio de las noticias, en el que resulta muy difícil atraer publicidad, que se destina principalmente al entretenimiento. Por eso, hice la oferta que hice, que incluso valora estos medios de forma generosa. Vaya, que el analista de Santander estaba muy desencaminado”, manifiesta.

Detalles de su oferta

Herrero rechaza revelar el nombre de los inversores que le respaldaron en su intento de adquisición de Prisa, aunque incide en que son todos españoles y amigos personales con los que ha hecho negocios con anterioridad. “Su nombre está guardado en la caja fuerte de mi casa, eso sí, quiero aclarar que se sumaron porque querían apoyarme porque yo tenía la suficiente liquidez como para afrontar solo la operación”.

El empresario explica que durante los últimos días no ha mantenido ninguna conversación con los responsables de Prisa, pero asegura que la oferta –rechazada por unanimidad- sigue en pie hasta finales de diciembre. Sobre la posibilidad de presentar una nueva propuesta después de esa fecha, prefiere no pronunciarse.

Ahora bien, lanza un aviso a navegantes y expresa su voluntad de pujar por otro grupo de medios de comunicación en caso de que Prisa no acepte su propuesta. ¿Por cuál? “Es algo que no he decidido, pero es una opción que barajo”, sostiene.

Sea como sea, reconoce una pequeña participación en Prisa, si bien se niega a desvelar el número de acciones que aglutina.