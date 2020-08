Las 'influencers' televisivas no están con Pedro Sánchez

El Gobierno quiere ayuda de los influencers para concienciar a la población, en especial a los más jóvenes, sobre lo mucho que nos jugamos con las mascarillas y las distancias. Por ahora, en la televisión no cala la idea. Pensaba en esto al ver cómo Belén Esteban, esa mujer que tantos momentos de gloria ha dejado en nuestro recuerdo, se quejaba de las escasas medidas de seguridad en el aeropuerto de Barajas. "Es vergonzoso". Entonces llegó la llamada que tarde o temprano tenía que llegar.

-Hola, querido, ¿qué tal el verano?

-Corto, como siempre.

-Ya estarás enterado, ¿no?

-¿Enterado de qué exactamente?

-De que Ylenia ha dicho que no va a dejar que le obliguen a ponerse la vacuna "unos inútiles".

-Vaya, otro medio millón de votos que gana el Gobierno.

-¿Pero qué dices?

-Digo que mientras estas influencers televisivas, por nombrarlas de alguna manera, como la propia Ylenia y Belén Esteban, sean quienes critiquen a Pedro Sánchez, seguro que en La Moncloa estarán de fiesta aunque la pandemia siga desbocada.

-¿Estás loco? Es justo al revés. Ylenia y Belén son las voces del pueblo. Que ellas se quejen así es un síntoma de que las cosas no se están haciendo bien.

-El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, opina como tú, porque escribió un mensaje en las redes sociales para dar la razón a Esteban. Dime con quién compartes opinión y te diré quién eres. Y quién te va a votar, claro.

-Estás como una cabra. Y parece que cada vez le tienes más manía al Gobierno.

-Nada de eso. No hablo de si gobierna mejor o peor. Sánchez es un hombre poder como cualquier otro, con sus mentiras evidentes y sus maniobras torticeras y sus estratagemas falaces. Yo es que ya no creo en nadie, querida. Pero lo malo, televisivamente hablando, que es lo que importa, es que si este hombre sigue mandando nos regalará aún unas cuantas de esas comparecencias interminables a la hora del telediario. Y eso no hay manera de aguantarlo. No lo soportan ni los militantes del PSOE.

Ylenia y Belén refuerzan al Gobierno con esas sandeces que sueltan. En Moncloa descorchan champán cuando las escuchan. Entre los influencers de este país absurdo también hay clases

-Exageras.

-Tal vez. Pero insisto: Ylenia y Belén refuerzan al Gobierno con esas sandeces que sueltan. En Moncloa descorchan champán cuando las escuchan. Entre los influencers de este país absurdo también hay clases.

-Lo dicho, estás como una cabra. En todo caso, ya veo lo que te pasa. Seguramente estás un poco harto de todo porque no puedes estomagar la marcha de Messi. Ya lo siento.

-Tienes razón. Pero no hay mal que por bien no venga. En lo televisivo, ha sido una bendición. Lo digo porque por una vez en los deportes de Antena 3 sí hablaron de deportes propiamente dichos. Jajaja.

-Pensaba que lo decías por lo de Pedrerol.

-Eso también es verdad. Buen programa de El Chiringuito y buenos reflejos de su presentador, claro que sí. He leído que fue lo más comentado del día en las redes sociales. No me extraña. Ya sabes que me encanta ese programa, lo que provoca que multitud de compañeros del oficio se metan conmigo.

-¿Por qué?

-Por ese elitismo del que siempre me acusas tú. A mí lo de Pedrerol me entretiene, me divierte y me informa. ¿Qué más se puede pedir en televisión?

-En eso te doy la razón. Pero a ver si acaba ya agosto, que la tele está muy sosa.

-En septiembre habrá novedades. Aunque no tengo mucha esperanza en que nos cambien la vida con grandes programas. Ya sabes que en épocas de crisis las cadenas arriesgan poco.

-Eres puro pesimismo.

-En esta España de hoy haciendo zapping no se puede ser otra cosa. Ya hablaremos.