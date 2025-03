Un 'agujero' millonario deja a RTVE al borde de la "disolución"

RTVE no está contabilizando en sus cuentas un quebranto económico 790 millones de euros que mantiene con la Agencia Tributaria (AEAT) que le lleva a estar en causa de disolución. Estos 739 millones son el "quebranto" que sus auditores, EY, reseñan que supone el pleito por el IVA con la AEAT.

Como el ente público que depende de la SEPI tiene un balance de capital de 790 millones, la cuantía en liza con el Fisco supone que supere ampliamente la causa de disolución que marca la Ley de Sociedades de Capital.

En concreto, el artículo 363.1e establece que ésta concurre "por pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social, a no ser que éste se aumente o se reduzca en la medida suficiente, y siempre que no sea procedente solicitar la declaración de concurso", con lo que sólo les restarían 40 millones en balance.

La preocupante situación que nuestran estas cuentas y que ha avanzado El Mundo se produce porque la AEAT les hace una liquidación que no contabilizan y no reseñan como una deuda sino como un crédito suyo con la AEAT, que no provisionan. Expertos consultados por Vozpópuli apuntan que este proceder puede suponer una irregularidad contable.

El pleito

El problema surge en 2015 con la reforma de la Ley del IVA, por el que tienen que empezar a repercutir el IVA de las subvenciones, lo que recurrieron y se ganó en el Tribunal Superior de Justicia de la UE (TJUE) en 2021, aunque ya hubo liquidaciones en 2018. A partir de ahí, tienen ingresos con IVA y sin IVA y el conflicto con la AEAT es por cuánto pueden reducirse.

El Fisco estima que un 20% habitual, RTVE, que debe hacerse de acuerdo con la naturaleza de las operaciones, lo que arroja una diferencia importante.

El TEAC les denegó la suspensión de la deuda y la Audiencia Nacional les ha dado la razón, pero no ha entrado todavía en el fondo del asunto.

El problema sigue creciendo, pero sus auditores de EY y fiscalistas de PwC confían en ganar el proceso en los tribunales.

Cuentas por confirmar de pérdidas

El máximo dirigente de RTVE admitió recientemente que 2024 cerrará con unas pérdidas contables de unos 34 millones de euros, si bien esa cifra puede bailar ya que el balance aún no está cerrado. Ante la “delicada situación que atraviesa RTVE”, el dirigente solicitó a la Sepi, el brazo inversor estatal y del que depende el ente público, una inyección económica para reducir los números rojos.

La deuda de RTVE es otra de las grandes preocupaciones de José Pablo López y remarcó en su última comparecencia que “seguirá trabajando” para poder reducirla. A falta de que se confirmen las cifras del ejercicio de 2024, se prevé que la corporación cierre con un pasivo de -430 millones de euros.