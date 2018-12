Vox y la tomadura de pelo

El plató de Canal Sur era este domingo un velatorio. Pocas veces los silencios entre las preguntas del periodista y las respuestas de los tertulianos fueron tan incómodos; y pocas veces la garganta se había estrechado tanto a la hora de tragar saliva. Había un hombre en la mesa de debate, pelo blanco, barba, camisa sin corbata y gesto torcido, que trataba de aferrarse a combinaciones imposibles de siglas que mantenían al PSOE en el poder, como el mal alumno que pone números al buen tuntún en un examen de matemáticas, por si sonara la flauta. Los socialistas se pegaban un soberano golpe y Vox conseguía 12 escaños y consumaba su nacimiento institucional. Siempre ha habido tipos con suerte y todo parece indicar que a Santiago Abascal le saldrá bien la jugada y podrá seguir viviendo de la política, en cuyas faldas ha vivido desde los 18 años. Pero más allá de las intenciones de su líder, Vox tiene un por qué. Y la izquierda, como siempre, se empeña en idiotizar a quienes le han apoyado, lo que ha dado alas al partido.

Vox ha tenido éxito en Andalucía porque en esta región, al igual que en el resto de España, hay una parte de la población que está cabreada. Entre otras cosas, porque considera que los partidos tradicionales viven en una dimensión diferente a la suya cuando hablan de la recuperación económica, que todavía no ha llegado a una buena parte de los ciudadanos y las pequeñas empresas. O cuando niegan los problemas que genera la llegada a un barrio humilde o a aula de educación primaria o secundaria de personas de varias nacionalidades. O cuando centra sus esfuerzos en la protección de minorías de todo pelaje, en detrimento del interés general.

Hace unos días, la candidata de Podemos a la Junta de Andalucía, Teresa Rodríguez, proponía garantizar una cuota de plazas de empleo público a los transexuales, por el mero hecho de serlo. Mientras tanto, el impresentable portavoz de Facua, Rubén Sánchez, afirmaba, en sus redes sociales que quien sea "un maldito maltratador”, debe votar a Vox, pues pretende derogar la Ley Orgánica Integral contra la Violencia de Género. Y no estar de acuerdo con una norma supone ser un asesino. Quienes intentan frenar a la derecha populista, sin darse cuenta -o si- son los mayores generadores de votos para este tipo de partidos. Porque su superioridad moral cada vez choca más con la realidad, que demuestra que el modelo de sociedad que proponen no genera prosperidad.

Un país cabreado

Vox crece porque una parte del país está hastiada por la corrupción, por la ausencia de expectativas -ningún proyecto funciona a la larga si no existe motivación en el equipo- y por el empeño infame del establishment de negar los problemas que realmente padecen sus habitantes. También ha resultado importante en este auge la contra-reacción que se ha producido como consecuencia del pulso independentista, que ha llevado a plantearse a una parte de los votantes si realmente es necesaria la permisividad existente para con los nacionalismos periféricos. ¿De veras, en España, con las mismas obligaciones, todos los ciudadanos tienen los mismos derechos? Esa pregunta, en tiempos de crisis, tiene una enorme capacidad inflamatoria.

El caso andaluz clama al cielo, con un PSOE que hace tiempo que cortó las alas al progreso para aferrarse al poder; y que está actualmente liderado por la señora Susana, doña Bernarda Alba, la sultana del sur. Una política cuya misión durante la campaña ha sido convencer a los votantes de que, con las derechas, todo irá peor. Todavía. Se trataba de mantener el tétrico espejismo andaluz, que en el siglo XXI sigue reproduciendo la España de Los Santos Inocentes. Era un poema este domingo ver la cara de Javier Aroca y compañía, sitos en una dimensión bastante lejana de la realidad y falsamente sorprendidos por la caída del PSOE. También era llamativo observar Canal Sur, cómplice de los desmanes del PSOE y en cuyo plató había caras largas. Muy largas. Tanto, como las de los tejedores de la red clientelar que propició casos como los ERE. O la politización de esta televisión.

El problema es que Vox no es el remedio, ni siquiera un remiendo. Tampoco es ultraderecha ni el fascismo redivivo, como alertan los 'asusta-viejas'. Es simplemente un partido oportunista que ha aprovechado el malestar para medrar. Es innegable que algunas de sus propuestas son lógicas y necesarias, sobre todo, las que tienen que ver con el poner fin a determinados dispendios del Estado de las autonomías y a la corrupción, pero otras son de una simpleza y un patrioterismo patéticos.

Vox no puede ser la cura para la enfermedad del sistema del 78, pues es sólo un síntoma de un fallo multiorgánico. Una manifestación clínica que indica que algo no va bien. Podemos es lo mismo: populismo que trata de aprovechar en las urnas el malestar de los sufridores de la crisis y de los dislates del poder. Ambos partidos recurren a teorías conspiranoicas para efectuar su diagnóstico del sistema y ambos aplican la brocha gorda para solucionar problemas complejos. Abascal, además, tiene la poca credibilidad de quien ha vivido muy bien gracias a la 'partitocracia' durante muchos años, pero ahora, como alumbrado por la iluminación de San Pablo, ha decidido convertirse y guiar al pueblo.

Vox y los medios

Su estrategia para con los medios de comunicación es la misma que la de otros populismos que ganaron músculo como consecuencia de la crisis económica. No hay que irse muy lejos, puesto que Podemos sigue las mismas pautas. La semana pasada, el partido la emprendió contra este periódico después de desvelar que un juez investiga si Vox vendió lotería de Navidad sin haberla comprado, y que posteriormente resultó premiada. La periodista que elaboró la información, Marina Alías (ejemplo de honestidad), recogió los argumentos del denunciante, de la Fiscalía y de la propia formación política. Sin embargo, eso no fue óbice para que Vox la emprendiera contra este periódico y le acusara de servir a los intereses de Ciudadanos. A Vozpópuli, que, con sus aciertos y sus fallos, nunca se ha caracterizado por dorar la píldora al establishment.

Pero eso es Vox: oportunismo que hace ruido, inventa conspiraciones y genera alarma sobre hechos ciertos o falsos con tal de crecer. Su discurso ha calado en Andalucía, como lo hizo el de Podemos. Y es que hay una buena parte de la población que está hastiada con lo que ocurre y reclama un cambio. El que los vividores del sistema no quieren aplicar para no perder que el Estado no se les vaya de las manos. Con sus Instituciones secuestradas, sus aforados que aprovechan su inviolabilidad para llenarse los bolsillos, sus redes clientelares de norte a sur, sus 'pujoles' que reclaman prebendas y sus medios afines que sacrifican su decencia a cambio de las migajas de dinero público.

Andalucía es el paradigma de estos problemas, tras 40 años de gobierno del PSOE. Y una parte de sus ciudadanos ha apoyado la opción de Abascal. El sistema puede escucharlos o, una vez más, denigrarlos y volver a negar el problema. Si lo hacen, Vox ganará mucha más altura. No tengan duda.