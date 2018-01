Trías se ve las caras en el juzgado con Inda y Urreiztieta por su 'cuenta en Andorra'

Xavier Trías y los periodistas Esteban Urreiztieta, Eduardo Inda y Fernando Lázaro se verán este martes las caras en los tribunales más de tres años después de que publicaran una información en el diario El Mundo que aseguraba que el exalcalde de Barcelona ocultaba en Andorra 12,9 millonesde euros que había transferido desde Suiza poco después de que saliera a la luz el caso Pujol.

La información fue publicada el 27 de octubre de 2014. Unas horas después, Trías dirigió una carta al entonces director de El Mundo, Casimiro García-Abadillo, en la que confesaba su “profunda indignación” y desmentía el contenido de la noticia. Asimismo, anunciaba que había interpuesto una querella contra el diario de Unidad Editorial y contra los tres periodistas por un presunto delito de “injurias y calumnias graves”.

Un día después, el 28 de octubre, Urreiztieta, Inda y Lázaro firmaban otra información titulada ‘UBS nº 7651162-3445.954’ en la que aportaban datos sobre esta cuenta bancaria. Tres días después, el político convergente compareció con un documento que indicaba que no era el titular de esa cuenta. En el Pleno municipal en el que exhibió ese informe, afirmó: “No tengo ninguna cuenta en Suiza ni en Andorra, ni en ningún sitio que no sea Cataluña”.

Fideicomiso familiar

No obstante, se da la circunstancia de que el nombre de Xavier Trías aparece junto al de sus padres y sus hermanos dentro de un fideicomiso denominado The JTB Family Settlement, con el que la familia presuntamente ocultó dinero en Suiza, según revelaron El Confidencial y LaSexta el pasado noviembre, dentro de la investigación internacional conocida como Paradise Papers.

Entonces, Trías reconoció que conocía la existencia de ese vehículo de inversión, aunque su abogado negó que se hubiera beneficiado de estos fondos. Después de que trascendiera esta información, la Fiscalía pidió la absolución de los tres periodistas, según informó ‘El Confidencial Digital’.

En el juicio de este martes, los acusados tratarán de demostrar la veracidad de su información y evitar la condena por calumniar a Trías que pide la acusación. En este sentido, cabe precisar que la defensa ha llamado como testigo a Javier Chicote, redactor jefe de investigación del diario ABC, quien pocas horas después de que El Mundo difundiera la citada información aseguró –en la radio RAC1- que la había recibido dos semanas antes, pero que no la publicó después de que una fuente policial le aconsejara que no lo hiciera, al no estar lo suficientemente acreditada.

La vista se celebrará este martes en el juzgado de lo penal número 20 de la capital madrileña, según han precisado a Vozpópuli fuentes judiciales.