La TV vasca muestra a un exprófugo vinculado a ETA como ejemplo de pensionista precario

De entre todos los jubilados del País Vasco, la televisión autonómica EITB eligió este viernes a un exprófugo vinculado a ETA para ilustrar las dificultades económicas de los pensionistas de esta comunidad. En concreto, una de sus reporteras del programa '7 días' acudió al domicilio de Ángel Alcalde, quien lamentó que con sus ingresos de 697 euros mensuales no puede encender la calefacción en invierno, ni casi encender la luz.

La pieza informativa no hacía ninguna referencia a la trayectoria del entrevistado como político de la antigua Herri Batasuna. De hecho, la fiscalía llegó a pedir 8 años de cárcel para Alcalde después de que concluyera que el apodo Korta hacía referencia a su persona. Este sobrenombre aparecía en un manuscrito interceptado a Santi Potros -exdirigente de ETA-, en 1989, en el que figuraban posibles objetivos de la banda terrorista.

El reportaje tampoco ilustraba sobre la vida profesional de Alcalde, evidentemente condicionada por haber estado prófugo de la justicia -y sin cotizar- desde diciembre de 1989 hasta enero de 2013. Su desaparición se produjo después de que el Tribunal Supremo dictara su ingreso en prisión por las evidencias encontradas sobre su colaboración con ETA.

Herri Batasuna incluyó a Alcalde en su lista electoral por Vizcaya en 1989, cuando se encontraba en prisión preventiva. Entonces, era una práctica habitual del partido el incluir a determinados presos en sus listas para conseguir que abandonaran la cárcel por su aforamiento. El día de su toma de posesión, juró la Constitución por 'imperativo legal', algo a lo que no dio validez el presidente del Congreso. Alcalde insultó ese día en la Cámara Baja a Felipe González.

No hay que olvidar que ese año ETA asesinó a 18 personas. Entre ellas, Carmen Tagle González, fiscal de la Audiencia Nacional.

"De caprichos, ni hablamos"

En el reportaje, Alcalde lamenta su precariedad actual: “Nunca enciendo la calefacción. No lo hago desde hace casi 5 años. Entonces, la encendí una temporadita por las tardes después de estar hospitalizado. Pero me di cuenta de que venían unas facturas tremendas y no podía pagarlas”, afirma.

A continuación, mantiene un diálogo con la periodista:

-¿Te apañas con esta pensión?

-Siempre hay alguna ayuda por ahí. pero te tienes que apañar, claro.

-De caprichos, ni hablamos

-Por supuesto, de esto estoy mentalizado ya.

A continuación, se pronuncia sobre la subida del 0,25% aplicada a las pensiones para 2018 y sobre las palabras de la ministra Fátima Báñez, en las que aseguraba que los pensionistas no han perdido poder adquisitivo. "Es una vergüenza que una responsable de un Gobierno pueda decir que mantiene el poder adquisitivo de las pensiones. Que no lo hemos perdido. Eso no lo se lo cree nadie”, manifiesta.

Esta entrevista ha tenido lugar en un momento en el que la televisión autonómica catalana (TV3) se encuentra en el centro de la polémica por su falta de independencia con respecto a los partidos impulsores del proceso soberanista; y por el apoyo que ha brindado a los secesionistas.