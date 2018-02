El presidente de RTVE compara a los Consejos de Informativos con el servicio secreto de Stalin

Pocos días después de que el Parlamento Europeo anunciara su intención de estudiar si en Radiotelevisión Española se informa de forma parcial para proteger los intereses del Gobierno, el presidente de la corporación, José Antonio Sánchez, ha comparecido en el Senado y la ha emprendido contra los autores de la denuncia ante la Eurocámara: los Consejos de Informativos de RTVE. Sánchez ha quitado hierro a los 200 casos de manipulación que han detectado durante los últimos meses y ha criticado sus prácticas, a las que ha comparado con las de Lavrenti Beria, jefe de los servicios secretos soviéticos durante el 'Stalinismo'.

Sánchez ha vuelto a negar tajantemente que en los telediarios de TVE se ofrezca información sesgada, pese a las denuncias de los Consejos de Informativos y pese a que así lo han señalado medios internacionales como The New York Times y The Guardian durante los últimos años.

El periodista ha incidido en que los noticiarios son líderes de audiencia, y que eso es la mejor prueba de su calidad. “Los informativos de TVE son los únicos que han mantenido una línea de crecimiento sostenido desde 2014. El pasado año, nuestros informativos fueron los primeros, que es lo mismo que decir los mejores”.

Sánchez ha respondido de esta forma a las críticas recibidas por el diputado socialista Ignacio Urquizu, que ha lamentado el tratamiento informativo que realizó Torrespaña de la comparecencia parlamentaria de Álvaro Pérez, 'El Bigotes'. “Habló de cómo los empresarios pagaban con alegría y felicidad (…) y dio nombres, como el de Ignacio López del Hierro (marido de María Dolores de Cospedal”. Sin embargo, “cuando uno ponía el informativo por la noche, se encontraba una noticia en la cual la redactora únicamente hablaba de que Rajoy había sido exculpado”, ha explicado el diputado.

Y ha finalizado su intervención con la siguiente frase, atribuida a Ryszard Kapuściński: “Cuando ustedes creen que la información es incómoda, la verdad deja de ser importante”.

A juicio del presidente de RTVE, los Consejos de Informativos “no son ningún baremo para decidir si una información es buena o no”, principalmente, porque “no representan a nadie”. En este sentido, ha recordardo que un periódico nacional -en referencia a ABC- difundió el pasado octubre un reportaje en el que se detallaban las supuestas presiones a las que someten los miembros de este órgano a algunos redactores. “Los más críticos hablan de escraches y describen la situación como infernal”, decía el texto. Sánchez ha comparado estas acciones -con sorna- con las de la época 'Stalinista'.

Durante su intervención, también ha lanzado un dardo envenenado hacia la oposición parlamentaria, que desde hace casi un año negocia la renovación del Consejo de Administración de RTVE, sin éxito. “Como siga dependiendo de ustedes mi presencia, me voy a tirar aquí 25 años más. Más tiempo que Matusalén”, ha incidido.