Piden el cierre de TVE tras un discurso feminista que se dio en 'OT', que atacaba a Vox y Ciudadanos

‘Operación triunfo’ vuelve a dar de qué hablar. Después de la polémica actuación de Estrella Morente en defensa de la tauromaquia tras las palabras de la concursante Maialen, contra los taurinos y la fiesta nacional, ahora el revuelo se ha formado por un discurso feminista anticapitalista que se ha dado en ‘OT 2020’.

Varios usuarios de Twitter están pidiendo el cierre de TVE, con el hashtag #CierreTVE, ya que denuncian que existe adoctrinamiento en ‘OT’ después de que la periodista Anna Pacheco visitara la Academia y diera un discurso sobre feminismo. La autora de ‘Listas, guapas, limpias’ ha señalado que el odio hacia las feministas “está muy presente en los partidos y en el auge de la extrema derecha también de aquí, como Vox, que hablan de la ideología de género, otra invención absoluta”.

Ataques contra Ciudadanos y Ana Botín por su "feminismo liberal"

Después ha criticado a Ciudadanos y Ana Botín. “El feminismo liberal me hace mucha gracia, a él se sumaron partidos como Ciudadanos y Botín, que hablan de ese feminismo del 1%. A mí no me interesa nada un feminismo que quiere que todas nosotras acabemos siendo empresarias o directivas y para que ello ocurra, voy a estar explotando a mujeres más vulnerables para que cuiden de esos niños mientras que las otras son directivas. Ese feminismo liberal, incluso podemos cuestionar si es feminismo…”.

Arrimadas: “Para esto quiere Sánchez hacer de TVE una “telePSOE”

Este discurso feminista ha causado un gran revuelo en las redes. La propia Inés Arrimadas ha escrito en Twitter este mensaje tras sentirse atacada en RTVE: “Para esto quiere Sánchez hacer de TVE una “telePSOE”. Intolerable que la tv pública haga propaganda sectaria contra un partido político. En nombre de los 1’6 millones de votantes de Ciudadanos pido a RTVE una disculpa y una rectificación inmediatas”.

Albert Rivera también se ha pronunciado en redes sociales: “Como ciudadano no quiero pagar una televisión pública si se convierte en un aparato sectario al servicio de una ideología. Ya tenemos bastante con TV3. Si no consiguen respetar a todos los españoles, que se la paguen ellos, no con nuestros impuestos”.

“Hay que aspirar a un feminismo anticapitalista”

Durante su charla, Pacheco ha contado a los concursantes de ‘OT’ lo que está ocurriendo en la isla de Lesbos, de Turquía, para ejemplificar este tipo de odio. “A la isla están llegando refugiados, los fascistas no les están dejando pasar y les gritas a las mujeres: ‘zorras, dejar de pasar que folláis como conejos’. Aparte de vulnerar todos los derechos humanos, para que veáis que la misoginia se cuela en estos discursos de odio”.

Ante la atenta mirada de los concursantes, la periodista continuaba explicándoles que “hay que aspirar a un feminismo anticapitalista porque es realmente el feminismo que pude cambiar la lógica y que el mundo funcione de otra manera”.

Este discurso está recibiendo muchas críticas pero hay otros muchos usuarios que lo están defendiendo en Twitter. Pablo Echenique ha escrito también un mensaje defendiendo el discurso: “Está todo el facherío machista agitado en Twitter por estos 2 minutos de Operación Triunfo (que están muy bien) y han hecho TT #CierreTVE . Hoy que Irene Montero lleva una de las leyes feministas más avanzadas del mundo al Consejo de Ministros, vamos a ver mucho señoro rabiando”.

