El PSOE pacta con Podemos y los nacionalistas para designar un presidente interino en RTVE

Los apoyos parlamentarios con los que el PSOE sacó adelante la moción de censura contra el Gobierno de Mariano Rajoy le servirán para designar a un presidente de Radiotelevisión Española interino. La portavoz de los socialistas en el Congreso, Adriana Lastra, ha confirmado este viernes que su grupo cuenta con la mayoría absoluta suficiente para sacar adelante esta propuesta, que se plasmará en un Real Decreto Ley que prevé aprobar el Consejo de Ministros.

La medida se ha negociado durante los últimos días, oficialmente, para paliar el vacío de poder al que se enfrentará RTVE a partir de este viernes, cuando finaliza el mandato como presidente de José Antonio Sánchez, quien ha permanecido en el puesto desde octubre de 2014.

Con este Real Decreto “de urgencia” -que será ratificado por mayoría absoluta en el Parlamento- los socialistas arrebatarán el control de la televisión pública al Partido Popular mientras se convoca y resuelve el concurso público para elegir al Consejo de Administración de RTVE, un proceso que podría durar varios meses, algo que inquieta a la izquierda con las elecciones autonómicas y municipales a menos de un año vista.

Aunque los partidos afirman que todavía no se han negociado nombres para ocupar la presidencia temporal, Vozpópuli ha podido saber que en Ferraz se han barajado candidatos como Álex Grijelmo, quien fuera presidente de la Agencia EFE durante los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero. No obstante, no hay nada decidido, en este sentido, “y así será hasta que se apruebe el Real Decreto”, explican fuentes parlamentarias.

Concurso público

Cabe recordar que el pasado septiembre se acordó modificar la ley de RTVE para que, a partir de ahora, su Consejo de Administración sea elegido por concurso público, lo que, sobre el papel, evitará que los partidos puedan designar 'a dedo' a personas de confianza para realizar esa función.

Desde entonces, los partidos han mantenido una larga negociación para tratar de ponerse de acuerdo sobre las normas que deben regir este procedimiento. El pasado lunes, ante la amenaza de que Pedro Sánchez impulsara un 'decretazo' que determinara las condiciones de este reglamento, el PP y Ciudadanos hicieron un frente común en la Mesa del Congreso para aprobar el suyo.

PSOE y Podemos criticaron la decisión, en cuanto a que permitía a los populares vetar en el Senado cualquier candidato propuesto por el resto de los grupos.

Entonces, los socialistas comenzaron a negociar con los partidos que hace tres semanas apoyaron su moción de censura con el objetivo de aprobar un reglamento -a su juicio- “más justo”, que es el que se plasmará en el Real Decreto que está previsto que se apruebe este viernes.

No hay que olvidar que, pese a la pérdida de audiencia que ha sufrido La 1 en la última década, y pese a que sus informativos son menos influyentes que los de Antena 3, La Sexta y Cuatro-, los telediarios son los más vistos en España. A menos de un año vista del inicio de la campaña electoral, ni el Gobierno ni el principal partido de la oposición quieren que estén controlados por personas no afines.