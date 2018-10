Miguel Cardenal cruza la puerta giratoria: Roures le recluta para Mediapro

Dos años después de su dimisión como secretario de Estado para el Deporte, Miguel Cardenal ha encontrado trabajo en Mediapro, la productora liderada por Jaume Roures. La empresa lo ha contratado por "su experiencia y conocimiento", que le ayudará en su área internacional, según ha precisado en un comunicado.

Su incorporación se producirá el próximo noviembre, es decir, cuando se cumplan 24 meses desde que abandonara su puesto en el Gobierno de Mariano Rajoy. A este respecto, la ley 3/2015 afirma que los altos cargos no podrán prestar servicio en las empresas privadas que hayan resultado afectadas por sus decisiones hasta dos años después de haber abandonado su puesto. En el caso de Cardenal, ese período expirará el próximo 8 de noviembre, pues presentó su dimisión ese día de 2016.

No hay que olvidar que bajo su mandato se impulsó el Real Decreto de venta centralizada de los derechos audiovisuales del fútbol español, lo que ha conllevado que La Liga los venda en una subasta, en diferentes lotes; y ha propiciado un importante incremento de su precio. Mediapro produce y comercializa este deporte y durante los últimos años ha sido uno de los principales agentes de este sector.

Miguel Cardenal es catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Fue presidente del Consejo Superior de Deportes en el período 2012 a 2016 así como del Consejo Rector de la Agencia Estatal Antidopaje.

En 2014, y a propuesta de las Federaciones Olímpicas Internacionales, fue el primer español designado miembro del ICAS (The International Council of Arbitration for Sport). Igualmente Miguel Cardenal ha formado parte de diferentes grupos de trabajo de Federaciones Deportivas Internacionales.