Media Capital aplaza la refinanciación de Prisa y el salto al parqué de Santillana

Prisa aparca sus planes de refinanciación. Al menos por ahora. El pasado verano, la editora de El País hizo números con Morgan Stanley y Goldman Sachs para estudiar una nueva refinanciación de alrededor de 1.000-1.200 millones de euros vehiculada a través de un préstamo (800-850 millones) y una emisión de deuda (400-500 millones).

El plan, diseñado por la banca, fue visto con buenos ojos por la cúpula del grupo editorial, que al cierre de junio tenía una deuda bancaria total de 1.180 millones de euros. La banca comenzó el road show en busca de inversores –un poco tarde, en opinión de algunas fuentes financieras- y, entre medias, Prisa vio con Cofina la oportunidad para desprenderse de Media Capitaltras la fallida venta a Altice, lo que trastocó la hoja de ruta, según las fuentes financieras consultadas por Vozpópuli.

La operación, anunciada a finales de septiembre, se cerró por 170 millones de euros. La cifra representa un importante descuento en comparación con los 440 millones que se negociaron con Altice. Aún así, players como la agencia de calificación Fitch han dado recientemente su 'bendición' a la venta como una vía para reducir la abultada deuda de la compañía.

Una vez quede atada la venta de Media Capital, en los despachos de Prisa no descartan volver a sentarse para retomar no solo la refinanciación del grupo, sino también la salida a bolsa de Santillana, otra operación diseñada por la banca que tampoco disgustó a la cúpula y que despertó el apetito de no pocos despachos de abogados.

Educación, la joya de la corona

La división de educación es desde siempre la joya de la corona del grupo y fueron también los citados bancos de inversión quienes propusieron a la dirección hacer una oferta pública de venta (OPV) a medio-largo plazo. La salida, además, estaba pensada para hacerse en el Nasdaq, la Bolsa de Nueva York, más atractiva que el parqué español y muy cercana a Latinoamérica, el gran mercado de Santillana. Al igual que la refinanciación, también ha quedado aparcada… hasta nuevo aviso.